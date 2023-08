TPG Inc, anciennement TPG Partners, LLC, est une société mondiale de gestion d'actifs alternatifs. Elle se compose de cinq plateformes d'investissement multi-produits, à savoir Capital, Growth, Impact, Real Estate et Market Solutions. Son Capital est une plateforme d'investissement en private equity à grande échelle. Ses produits Capital comprennent TPG Capital, TPG Asia, TPG Healthcare Partners et Continuation Vehicles. Son Growth est une plateforme d'investissement en private equity de moyenne envergure. Ses produits de croissance comprennent TPG Growth, TPG Tech Adjacencies et TPG Digital Media. Son Impact est une plateforme d'investissement en private equity axée sur l'obtention de résultats sociétaux et financiers. Ses produits Impact comprennent les fonds TPG Rise, TPG Rise Climate et Evercare. Real Estate est une plateforme d'investissement immobilier. Ses produits immobiliers comprennent TPG Real Estate Partners, Real Estate Thematic Advantage Core Plus et TPG RE Finance Trust. Ses produits Market Solutions comprennent Public Market Investing et Private Market Solutions.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds