Le bénéfice du quatrième trimestre de la société de capital-investissement TPG chute de 26 % en raison de la baisse des ventes d'actifs.

La société basée à Fort Worth, au Texas, a déclaré que le bénéfice distribuable après impôts - qui représente les liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires - est tombé à 227 millions de dollars, contre 307 millions de dollars il y a un an. Le résultat a dépassé la prévision moyenne des analystes, qui était de 202,6 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.

TPG est la dernière société de capital-investissement à annoncer une baisse de ses revenus au quatrième trimestre, la chute des évaluations des entreprises entravant les ventes d'actifs, après ses pairs Blackstone Inc, Carlyle Group Inc, KKR & Co Inc et Apollo Global Management Inc.

TPG a déclaré que son bénéfice net provenant des ventes d'actifs est tombé à 95 millions de dollars au quatrième trimestre, soit une baisse de 62% par rapport aux 251 millions de dollars affichés il y a un an. Il a généré un bénéfice net de 23,6 millions de dollars selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), soit une baisse de 43 % par rapport aux 41,2 millions de dollars perçus l'année précédente.

TPG a déclaré que ses fonds de capital-investissement se sont appréciés de 2,2 % au quatrième trimestre, que ses fonds de croissance et ses fonds d'impact sont restés stables et que ses fonds immobiliers ont baissé de 1,5 %. Les fonds de capital-investissement de Blackstone, Carlyle et Apollo se sont appréciés respectivement de 3,8 %, 1 % et 5,4 %, tandis que les fonds de capital-investissement de KKR sont restés stables.

TPG a terminé le quatrième trimestre avec 113,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La société a déclaré avoir levé 3,6 milliards de dollars de nouveaux capitaux, dépensé 5,7 milliards de dollars pour de nouvelles acquisitions, généré 139 millions de dollars de bénéfices liés aux honoraires et conservé 43 milliards de dollars de capitaux non dépensés.