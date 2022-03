TPG Growth : l'UE autorise l'opération sur AHH

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun d'Asia Healthcare Holdings Private Limited (AHH) de Singapour, par Waverly de Singapour et TPG Growth III des États-Unis.



AHH, actuellement contrôlée uniquement par TPG, est une plate-forme d'exploitation et d'investissement axée sur les soins de santé à spécialité unique en Inde.



TPG gère des fonds qui investissent dans une variété d'entreprises par le biais d'acquisitions et de restructurations d'entreprises.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu de son incidence limitée sur le marché.



