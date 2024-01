TPG Inc. est une société de gestion d'actifs alternatifs. Elle investit dans des catégories d'actifs telles que le capital-investissement, l'immobilier et les stratégies de marché public. Elle dispose de cinq plateformes d'investissement multi-produits : Capital, Growth, Impact, Real Estate et Market Solutions. Sa plateforme Capital est axée sur les investissements en capital-investissement à grande échelle et orientés vers le contrôle. Sa plateforme Growth offre un mandat flexible pour capitaliser sur des opportunités d'investissement qui sont plus tôt dans leur cycle de vie, qui sont plus petites en taille et/ou qui ont des profils différents de ceux qui seraient considérés pour sa plateforme Capital. Ses fonds d'impact sont organisés en quatre produits principaux, dont The Rise Funds, TPG Rise Climate, Evercare et TPG NEXT. Sa plateforme Real Estate investit dans l'immobilier à travers des produits tels que TPG Real Estate Partners, TPG Real Estate Thematic Advantage Core-Plus, TPG RE Finance Trust, Inc. et TPG Angelo Gordon. Ses produits Market Solutions comprennent les fonds Public Market Investing et Private Markets Solutions.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds