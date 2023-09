TPG a annoncé qu'à compter du 5 septembre 2023, Anilu Vazquez-Ubarri, associée et membre du conseil d'administration, a été nommée Chief Operating Officer de la société. En tant que COO, Anilu Vazquez-Ubarri dirigera les fonctions opérationnelles de TPG à l'échelle mondiale afin de mettre en œuvre les priorités stratégiques de la société en matière de commerce et d'investissement. Elle continuera à travailler en étroite collaboration avec le CEO Jon Winkelried et le reste de l'équipe de direction de la société pour développer et conduire la stratégie de croissance de TPG.

Vazquez-Ubarri succède à Ken Murphy, qui prendra sa retraite après une période de transition planifiée. Vazquez-Ubarri a rejoint TPG en 2018 et a récemment occupé le poste d'associée et de directrice des ressources humaines de la société. Elle est responsable du développement et de la mise en œuvre d'une stratégie pluriannuelle de ressources humaines qui reflète l'état actuel et futur de l'entreprise, donne la priorité au développement et à la gestion des talents, et aide à institutionnaliser la culture d'inclusion, de transparence et d'innovation de TPG.

Cette stratégie a été essentielle à l'exécution de l'introduction en bourse de TPG en 2022 et à plusieurs autres initiatives importantes de croissance de l'entreprise. En outre, Vazquez-Ubarri est un membre fondateur de TPG NEXT, la stratégie de l'entreprise pour lancer et soutenir des gestionnaires d'investissement diversifiés, et elle est actuellement un sponsor principal et un membre du comité d'investissement pour le fonds inaugural de TPG NEXT. Anna Edwin, Global Head of Talent de TPG, deviendra Global Head of Human Resources, sous la responsabilité de Vazquez-Ubarri.

Avant de rejoindre TPG, Vazquez-Ubarri a passé plus de dix ans chez Goldman Sachs, où elle a occupé en dernier lieu le poste de Global Head of Talent et Chief Diversity Officer. Avant de rejoindre Goldman Sachs, Vazquez-Ubarri était associée chez Shearman & Sterling LLP dans le groupe Executive Compensation & Employee Benefits. Elle est actuellement membre des conseils d'administration d'Upwork Inc. et de Greenhouse Software, ainsi que des conseils d'administration des organisations à but non lucratif Teach for America-Bay Area, Vera Institute of Justice et Charter School Growth Fund.