TPG Pace acquiert EVBox pour former un groupe coté dont Engie détiendra 40% 11/12/2020 | 08:30

NEW YORK/PARIS (Agefi-Dow Jones)--TPG Pace Beneficial Finance, un véhicule d'investissement coté ou "special-purpose acquisition company" (Spac) de la société de capital-investissement TPG, va acquérir EVBox, une filiale d'Engie spécialisée dans les bornes de recharge pour véhicules électriques, afin de créer une nouvelle structure cotée dont le groupe français détiendra environ 40%. "Le regroupement des deux entreprises donne à EVBox une valeur d'entreprise de 969 millions de dollars", ont indiqué ces sociétés dans un communiqué commun. "A l'issue de la transaction, et en supposant qu'aucun rachat ne soit effectué par les actionnaires de TPG Pace, EVBox disposera d'environ 425 millions de dollars en espèces, soit une valeur en fonds propres d'environ 1,394 milliard de dollars", ont expliqué EVBox, TPG Pace Beneficial Finance et Engie. A Wall Street, le cours de l'action TPG Pace a bondi de 110% dans les échanges d'après la clôture, pour atteindre 23,34 dollars. EVBox Group sera coté à la Bourse de New York après la clôture du premier trimestre. La participation d'Engie, qui avait racheté la société néerlandaise EVBox en 2017, ne sera plus consolidée dans ses comptes mais comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence. Engie recevra une contrepartie en numéraire pourvant attieindre 180 millions de dollars. "Engie prévoit que la transaction entraînera une diminution de la dette nette d'environ 0,2 milliard d'euros", a précisé le groupe dans le communiqué. Un placement privé de 225 millions de dollars intervienda à la clôture de l'opération, auquel participeront des fonds gérés par BlackRock, Inclusive Capital Partners, Neuberger Berman Funds et Wellington Management. -Josh Beckerman, The Wall Street Journal, et Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires December 11, 2020 02:29 ET (07:29 GMT)