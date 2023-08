TPG Telecom Limited est une société de télécommunications basée en Australie. La société est engagée dans la fourniture de services de télécommunications. Elle exerce ses activités dans les secteurs de la consommation, des entreprises et des activités non attribuées. Le segment grand public est engagé dans la fourniture de services de télécommunications aux clients résidentiels et aux petites entreprises. Le secteur des entreprises est engagé dans la fourniture de services de télécommunications aux entreprises, aux gouvernements et aux clients de gros. Les petites entreprises clientes de téléphonie mobile ont été classées dans la catégorie Entreprises. Le secteur non attribué comprend les coûts de transaction liés à la fusion, la dépréciation de Tech2 et certains coûts du siège social. Les filiales de la société comprennent Vodafone Hutchison Finance Pty Limited (VHF), Vodafone Hutchison Spectrum Pty Limited, Vodafone Hutchison Receivables Pty Limited, Properties (No. 3) Pty Limited, Vodafone Foundation Australia Pty Limited et autres.

Secteur Services de télécommunications sans fil