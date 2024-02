TPG Telecom Limited est une société de télécommunications à service complet basée en Australie. La société possède et exploite des réseaux mobiles et fixes à l'échelle nationale. Ses marques comprennent Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode, Lebara et felix. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : consommateurs, entreprises, gouvernements et vente en gros. Le secteur des consommateurs fournit des services de télécommunications à des clients résidentiels et à des petits bureaux à domicile (SOHO). Le secteur des entreprises, des administrations et de la vente en gros comprend la fourniture de services de télécommunications aux entreprises, aux administrations et à la vente en gros, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises, sous la marque TPG Telecom et ses marques associées. Ses filiales comprennent Vodafone Hutchison Spectrum Pty Limited, Vodafone Hutchison Receivables Pty. Ltd, Vodafone Foundation Australia Pty Limited, Vodafone Australia Pty Limited, Vodafone Network Pty Limited et Vodafone Pty Limited.

Secteur Services de télécommunications sans fil