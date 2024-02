TPI Composites, Inc. est un fabricant de pales d'éoliennes en matériaux composites pour le marché de l'énergie éolienne. La société exerce ses activités dans quatre secteurs géographiques : les États-Unis, le Mexique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Elle permet aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) d'éoliennes d'externaliser la fabrication de leurs pales d'éoliennes grâce à ses installations de fabrication situées dans le monde entier pour desservir les marchés de l'énergie éolienne. Elle fournit également des services d'inspection et de réparation sur le terrain à ses clients OEM ainsi qu'aux propriétaires et exploitants de parcs éoliens. Ses services d'inspection et de réparation sur le terrain proposent des diagnostics, des réparations et des services de maintenance pour les pales d'éoliennes qui ont été installées sur des éoliennes situées dans des parcs éoliens. La société a produit des systèmes de moulage et d'assemblage de précision, d'une longueur allant d'environ 30 mètres à environ 80 mètres, pour soutenir ses activités mondiales. Ses solutions d'outillage comprennent des modèles de pales d'éoliennes de précision, des systèmes de moulage et d'assemblage de précision.

