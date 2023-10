TPI India Limited est une société basée en Inde, qui fabrique des sacs en polypropylène (PP) doublés kraft, des conteneurs intermédiaires souples pour vrac (FIBC) et des sacs pour vrac. La société fabrique également des articles d'emballage. La société propose une gamme de produits, notamment des sacs en PEHD doublés kraft (sacs en papier renforcés), des doublures de conteneurs, des sacs de messagerie en PEHD/PP et des doublures en PEBD/HMHD. Ses produits comprennent également des sacs standard, des sacs de type A, des sacs de type B, des sacs de type C, des sacs de ligne à chicane et des sacs à boucle unique. Le sac standard à quatre boucles est un modèle de référence pour les GRVS et permet de transporter tous les types de produits en vrac. Les sacs de type A sont fabriqués à partir d'un tissu isolant standard. Les sacs de type B sont fabriqués à partir d'un tissu isolant. La société propose des sacs électrostatiques conducteurs de type C. Les sacs de type C sont fabriqués à partir d'un tissu isolant avec des fils conducteurs tissés à l'intérieur qui sont interconnectés électriquement et de l'aluminium ou tout autre revêtement conducteur sur les surfaces intérieures.

Secteur Emballages papier