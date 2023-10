TPL Trakker Ltd est une société pakistanaise qui fournit des solutions pour l'Internet des objets (IoT). Le portefeuille de produits de la société comprend des services de voiture connectée, de données et de localisation, ainsi que des technologies industrielles IoT. La voiture connectée offre diverses solutions, notamment le suivi de la localisation en temps réel, l'analyse du comportement des conducteurs, la maintenance prédictive, l'assurance basée sur l'utilisation, la télématique des véhicules vidéo, la surveillance de la fatigue des conducteurs et la gestion avancée des parcs automobiles. Ses services de données et de localisation comprennent le suivi des conteneurs, la publicité basée sur la localisation, la planification et l'optimisation des itinéraires, les interfaces de programmation d'applications de données (API) et la navigation. Ses solutions industrielles d'IdO comprennent l'entreposage intelligent, la surveillance des groupes électrogènes, la surveillance de l'eau et la gestion du carburant. La société est au service de divers secteurs, tels que le pétrole et le gaz, la logistique et la distribution, la construction et l'équipement lourd et les biens de consommation courante (FMCG).

Secteur Téléphones et appareils portatifs