TPT Global Tech, Inc. est une entreprise technologique dont les divisions fournissent des services de télécommunications, de technologie médicale et de distribution de produits, de contenu médiatique pour la syndication nationale et internationale, ainsi que des solutions technologiques. La société fonctionne comme un centre de contenu médiatique pour la syndication nationale et internationale de technologies/télécommunications. Elle exploite une plate-forme mondiale d'infrastructure de télévision et de télécommunications numériques et fournit également des solutions technologiques aux entreprises. Elle propose des logiciels en tant que service (SaaS), une plate-forme technologique en tant que service (PAAS), des communications unifiées en tant que service (UCaaS) basées sur le cloud, ainsi que des performances et un support pour les entreprises. Les produits et services de la société comprennent la voix locale et longue distance, le haut débit, l'Ethernet, la colocation, l'hébergement (y compris l'hébergement en nuage et l'hébergement géré), l'intégration de données, la vidéo, le réseau, l'accès public, la voix sur protocole Internet (VoIP), les technologies de l'information et d'autres services auxiliaires.

Secteur Services intégrés de télécommunications