TPV Technology Co Ltd, anciennement Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication, la vente et le service de produits d'affichage. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment Affichage est engagé dans la production de moniteurs d'ordinateur, d'écrans larges, de surfaces incurvées, d'écrans de sport électronique et d'écrans commerciaux. Le segment Télévision (TV) développe une technologie de télévision intelligente basée sur les conditions du marché et les besoins des utilisateurs, et fournit des produits de télévision intelligente qui répondent à l'expérience audiovisuelle du consommateur. Le segment Autres activités est principalement engagé dans la vente de produits audiovisuels, de pièces détachées, de téléphones, de tablettes et d'ordinateurs tout-en-un. La société distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et pièces électroniques