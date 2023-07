(Alliance News) - Great Portland Estates PLC a déclaré lundi qu'il avait achevé la location de son espace de bureaux à l'immeuble The Hickman.

Le promoteur immobilier a déclaré avoir loué 6 757 pieds carrés d'espace de bureaux à la société de transformation numérique TPXimpact Holdings PLC, sur son site Hickman sur Whitechapel Road, à Londres.

La société a également fait état de récentes locations de 23 242 pieds carrés à New Look et de 4 638 pieds carrés à Goodlord.

Rober Russell-Smith, Senior Portfolio Manager, a déclaré : "Nous sommes ravis que New Look, Goodlord et TPXimpact rejoignent la communauté GPE à The Hickman. Ces trois locations soulignent à la fois la qualité de l'immeuble et l'engagement croissant des entreprises dans ce quartier - et elles constituent de solides arguments en faveur de notre produit Fitted.

"Il est également fantastique de voir que The Hickman est désormais occupé à 100 %. Le fait que New Look, Runway East et Four étaient tous des clients existants de GPE témoigne de la force de nos relations et de la qualité de nos produits.

Les actions de Great Portland ont baissé de 0,4 % à 406,80 pence chacune lundi matin à Londres. Les actions de TPXimpact ont baissé de 5,3 % à 33,15 pence à Londres.

