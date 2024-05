TPXimpact Holdings PLC est une société de transformation numérique basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est la fourniture de services technologiques numériques à des clients des secteurs commercial, gouvernemental et des organisations non gouvernementales (ONG). La société opère à travers sept segments : Consulting, Digital experience, Data and Insights, KITS, TPX Norway, Questers et RedCortex. L'entreprise propose des services de conception et de changement organisationnel, de conseil, d'exécution de programmes, de conception et de mise en œuvre de politiques, de réorganisation des collectivités locales, de modèle opérationnel, de structures, de comportements et de méthodes de travail, ainsi que d'engagement communautaire et politique. Ses services de technologie et d'ingénierie comprennent le conseil technologique, la stratégie et l'architecture, le cloud, le génie logiciel, la gestion des produits, la prestation de services numériques de bout en bout et les microservices. Ses données et son IA fournissent des données ouvertes, des données géospatiales, la découverte et la stratégie des données, et l'ingénierie, et des plateformes de données.

Secteur Services et conseils en informatique