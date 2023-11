TR Property Investment Trust plc est une société d'investissement. L'objectif de la société est de maximiser le rendement total des actionnaires en investissant dans des actions et des titres de sociétés immobilières et d'entreprises liées à l'immobilier au niveau international. La Société investit également dans l'immobilier d'investissement situé au Royaume-Uni uniquement. Son processus de sélection des investissements vise à identifier des sociétés bien gérées de toutes tailles, en particulier celles qui se concentrent sur un type particulier d'activité immobilière. La société cherche à atteindre son objectif en investissant dans des actions et des titres de sociétés immobilières et d'entreprises liées à l'immobilier sur une base internationale, bien que, avec un indice de référence paneuropéen, la majorité des investissements soient situés dans cette zone géographique. Le portefeuille de placements de la société est réparti dans divers pays, notamment en Autriche, en Espagne, en Belgique, en Suède, en Finlande et en Suisse. BMO Entreprise d'investissement Limitée agit en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) de la Société.