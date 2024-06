(Alliance News) - TR Property Investment Trust PLC a déclaré lundi avoir surpassé son indice de référence au cours du dernier exercice, grâce à ses participations dans le secteur de la logistique.

Le fonds d'investissement basé à Londres offre une exposition aux sociétés impliquées dans l'immobilier commercial au Royaume-Uni et en Europe.

La valeur nette d'inventaire a augmenté de 15 % pour atteindre 351,10 pence par action le 31 mars, à la fin de l'exercice financier de la société, contre 305,13 pence l'année précédente.

La fiducie a enregistré un bénéfice avant impôt de 198,6 millions de livres sterling pour l'exercice 2024, contre une perte de 543,7 millions de livres sterling pour l'exercice 2023.

Au cours de l'exercice le plus récent, TR Property a bénéficié d'un gain de 160,8 millions de livres sterling sur les investissements détenus à la juste valeur, contre une perte de 549,4 millions de livres sterling l'année précédente.

Le rendement total de la valeur nette d'inventaire s'est élevé à 21 %, en amélioration par rapport au rendement négatif de 36 % enregistré l'année précédente, et a dépassé l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, qui a enregistré un rendement de 15 %.

Le revenu par action a baissé de 30 %, passant de 17,22 pence à 12,04 pence.

TR Property a augmenté son dividende final de 2,0 % à 10,05 pence contre 9,85 pence, ce qui porte le total pour l'année à 15,70 pence, en hausse de 1,3 % par rapport à 15,50 pence.

La performance au cours de la période a été largement attribuée à l'exposition de la société à un certain nombre de sociétés axées sur la logistique, y compris Argan SA et Catena AB, qui ont réalisé un rendement de 26% et 39% respectivement.

Ailleurs dans son portefeuille, les évaluations de l'immobilier résidentiel ont fluctué au cours de l'année, et TR Property a déclaré que le secteur des bureaux s'est avéré être le plus difficile avec des sentiments qui sont restés extrêmement négatifs.

Le gérant Marcus Phayre-Mudge a commenté : "Notre principal argument est qu'une inflation européenne plus modérée se rapproche. Mais surtout, notre optimisme ne dépend pas des baisses de taux d'intérêt à court terme. Les entreprises que nous détenons sont en mesure de prospérer même si les taux restent à leurs niveaux actuels et le pic d'activités de fusion et d'acquisition de l'année écoulée en est la preuve".

En ce qui concerne l'avenir, la direction prévoit que le revenu sous-jacent mettra du temps à se rétablir, a déclaré TR Property. Toutefois, grâce à la constitution de solides réserves de revenus, le conseil d'administration continuera à soutenir le dividende de la société.

Les actions de TR Property étaient en baisse de 0,8 % à 326,96 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

