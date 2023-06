Trackwise Designs PLC est un fabricant de produits spécialisés utilisant la technologie des circuits imprimés. La principale activité de la société est la conception et la fabrication d'une gamme complète de cartes de circuits imprimés (PCB), y compris la technologie brevetée de la société, Improved Harness Technology (IHT), les cartes à micro-ondes et à radiofréquences (RF), les cartes à flexion courte, à flexion rigide et à multicouches rigides. L'IHT utilise la technologie de la société, un procédé breveté, pour fabriquer des circuits imprimés flexibles multicouches de longueur illimitée. L'IHT a une gamme d'applications dans divers marchés, y compris les véhicules électriques, le médical et l'aérospatial. L'IHT permet aux circuits flexibles de connecter ensemble des cellules individuelles pour former des modules de batterie dans un véhicule électrique. Sur le marché médical, l'IHT fournit des circuits imprimés flexibles longs et étroits pour remplacer les multiples microfils, des fils de petit calibre qui sont utilisés pour connecter l'électronique distante (distale) à travers le patient et vers le chirurgien. Elle fournit également des systèmes de gestion de batterie pour le marché aérospatial.