Tracsis plc est un fournisseur de logiciels, de matériel, de systèmes d'analyse de données et d'information géographique (SIG) et de services pour les secteurs du rail, des données sur le trafic et des transports. La société opère à travers deux segments : Rail Technology & Services et Data, Analytics, Consultancy & Events. Le segment Technologie et services ferroviaires fournit une gamme de produits et de services pour l'industrie ferroviaire, tels que des logiciels, des services d'hébergement et de la surveillance à distance. Sa clientèle comprend des sociétés d'exploitation de trains et des fournisseurs d'infrastructures. Le segment Données, analyses, conseils et événements comprend la collecte de données sur le trafic, la planification d'événements et la gestion du trafic, ainsi que des offres de données, d'analyses et de conseils. La société fournit une solution entièrement intégrée de surveillance à distance des conditions de circulation, couvrant à la fois le matériel et les logiciels. La société fournit également des solutions de répartition assistée par ordinateur et d'automatisation des gares de triage, ainsi que des solutions de surveillance à distance.

Secteur Logiciels