Traction Uranium Corp. et Forum Energy Metals Corp. ont annoncé qu'elles avaient commencé un levé MobileMT (Mobile MagnetoTellurics) aéroporté sur le projet Grease River, situé le long de la bordure nord du bassin d'Athabasca, en Saskatchewan.

Le levé est réalisé par Expert Geophysics, basé à Aurora, en Ontario. Un total de 1 781 km de lignes sera levé à un espacement de 100 mètres et permettra de recueillir des données magnétiques et VLF à haute résolution. Le levé sera effectué sur l'ensemble des claims de Grease River, soit 10 528 hectares le long de la zone de cisaillement de Grease River.

Les données devraient être livrées par Expert Geophysics dans les huit semaines suivant l'achèvement du levé et seront interprétées en vue d'une exploration ultérieure. Ce levé géophysique aéroporté supplémentaire permettra d'identifier les conducteurs et les zones de faille à une plus grande profondeur en vue d'un futur ciblage par forage, qui n'ont pas été facilement imagés par le système électromagnétique à domaine temporel Xcite ? (système électromagnétique à domaine temporel) réalisé en 2023.

En particulier, une couche conductrice peu profonde dans le grès d'Athabasca a masqué le signal électromagnétique en profondeur sur le bloc occidental, de sorte que ce levé vise à la pénétrer et à résoudre les structures du sous-sol à un degré plus élevé. Les données magnétiques à haute résolution sont également importantes pour mettre en évidence d'importantes zones de failles ou des corridors susceptibles de contenir des minéralisations d'uranium. Mobile MagnetoTellurics (MobileMT) est la dernière innovation en matière d'électromagnétisme aéroporté et la génération la plus avancée de technologies AFMAG aéroportées.

La technologie MobileMT, en instance de brevet, utilise des champs électromagnétiques naturels dans la gamme de fréquences de 25 à 20 000 Hz. Les orages dégagent de l'énergie, dont une partie est convertie en champs électromagnétiques qui se propagent dans l'espace intermédiaire ionosphère-Terre. Les champs électromagnétiques et les courants induits par ces champs dans le sous-sol sont utilisés par MobileMT pour identifier les variations de la résistivité électrique du sous-sol.

Le système MobileMT enregistre deux composantes électriques mutuellement orthogonales du champ MT sur la station de base fixe et trois composantes dB/dt mutuellement orthogonales dans les capteurs des oiseaux remorqués. Le programme de traitement MobileMT fusionne les enregistrements en un seul fichier. Le traitement du signal est fondamentalement le même que dans les méthodes classiques de magnétoscopie au sol.

Le programme applique la FFT aux enregistrements et calcule les matrices des relations entre les signaux de champ magnétique et électrique sur les différentes bases temporelles et dans les différentes bandes de fréquence. Le module du déterminant de chaque matrice est un paramètre invariant par rapport à la rotation qui est utilisé comme paramètre géophysique pour la cartographie. Physiquement, il représente une relation entre les puissances de champ aux points de vol et à la station de base.

Cette méthode est exempte de distorsions dues au mouvement des oiseaux et ne nécessite pas de corrections d'attitude problématiques. Chaque composant électrique de la station de base est enregistré indépendamment de deux lignes mises à la terre - signal et référence - ce qui permet d'éliminer les distorsions de biais des données. Cette fonction n'était pas disponible dans les générations précédentes du système AFMAG.

Les produits finaux comprennent des données EM traitées pour chaque fréquence sélectionnée, une inversion résistivité-profondeur des données EM, ainsi que des données de champ magnétique et leurs transformations. La communauté la plus proche est le hameau de Fond-du-Lac, situé entre les deux blocs de claims. Le bloc de claims sud se trouve à l'intérieur du bassin d'Athabasca et le bloc de claims nord se trouve à l'extérieur du bassin d'Athabasca.

La ligne pointillée représente la zone de cisaillement de Grease River, un important système de cisaillement qui s'étend sur plus de 400 km. Les gisements d'uranium de discordance sont contrôlés par la structure, les fluides provenant du sous-sol du bassin de grès d'Athabasca transportant l'uranium le long des failles. um et Traction considèrent cette structure comme un important conduit de fluides susceptible d'abriter un important gisement d'uranium. Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Ken Wheatley, géologue, qui est une personne qualifiée au sens de l'instrument national 43-101, intitulé Standards of Disclosure for Mineral Projects.

L'information fournit une indication du potentiel d'exploration de la propriété mais peut ne pas être représentative de la propriété. Les informations fournies donnent une indication de la propriété mais peuvent ne pas être représentatives de la propriété.