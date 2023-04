Tractor Supply Company : UBS est neutre sur le titre

Données financières USD EUR CA 2023 15 233 M - 13 950 M Résultat net 2023 1 153 M - 1 056 M Dette nette 2023 1 213 M - 1 110 M PER 2023 23,0x Rendement 2023 1,67% Capitalisation 26 511 M 26 511 M 24 279 M VE / CA 2023 1,82x VE / CA 2024 1,71x Nbr Employés 36 500 Flottant 62,2% Graphique TRACTOR SUPPLY COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TRACTOR SUPPLY COMPANY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 34 Dernier Cours de Clôture 241,24 $ Objectif de cours Moyen 246,45 $ Ecart / Objectif Moyen 2,16% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Harry A. Lawton President, Chief Executive Officer & Director Kurt D. Barton Director-Internal Audit Cynthia Todd Jamison Non-Executive Chairman Robert D. Mills EVP, Chief Technology Digital & Strategy Officer Carey Hartkopf Senior Director-Information Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TRACTOR SUPPLY COMPANY 7.23% 26 511