Tractor Supply Company a annoncé la poursuite de son partenariat avec Lainey Wilson, auteure-compositrice-interprète etificatrice lauréate d'un GRAMMY, en tant qu'ambassadrice de la marque pour 2024. Dans ce rôle, Lainey Wilson continuera à souligner avec authenticité l'engagement et la passion de Tractor Supply à servir tous ceux qui aiment vivre "Life Out Here". Pour donner le coup d'envoi de ce partenariat renouvelé, Mme Wilson est la vedette d'un nouveau message publicitaire de 30 secondes mettant en vedette sa plus récente chanson Country's Cool Again. Le spot, qui peut être visionné sur les médias sociaux de Tractor Supply et sur certaines plateformes de diffusion linéaire, donne aux téléspectateurs un aperçu de la vie de Wilson sur la route, en contraste avec son voyage de retour à la ferme où elle a grandi et avec les joies de la vie ici.

Cliquez ici pour visionner la nouvelle publicité Life Out Here mettant en vedette Mme Wilson. En 2022, Tractor Supply a lancé un spot télévisé de style TikTok mettant en scène Wilson, qui a été diffusé pour la première fois lors de la première de la saison 5 de Yellowstone. Ce spot s'inspirait de l'engagement de Tractor Supply en faveur de Life Out Here et présentait la dernière chanson de Wilson, Live Off, tirée de son album Bell Bottom Country.

L'année dernière, Mme Wilson a été la conservatrice du programme Tractor Supply Emerging Artists, qui vise à soutenir et à influencer la prochaine génération de stars de la musique country. Wilson a joué un rôle actif dans le lancement et l'exécution de l'ensemble du programme, et a servi de mentor pour aider à lancer la carrière d'artistes et d'auteurs-compositeurs en devenir, ainsi que leurs chansons inspirées par Life Out Here. Du 1er mai 2024 au 15 mai 2024, dans le cadre du partenariat entre Tractor Supply et Wilson, les membres du programme de fidélité Neighbor's Club de Tractor Supply peuvent participer pour courir la chance de gagner un voyage tous frais payés à Nashville, Tennessee, une paire de billets pour le spectacle de Wilson au Nissan Stadium le 8 juin 2024 pendant la plus grande semaine de la musique country et des laissez-passer pour rencontrer Wilson.