Trade Window Holdings Limited est une société de développement de logiciels basée en Nouvelle-Zélande. Elle fournit des solutions numériques aux exportateurs, importateurs, transitaires et courtiers en douane. Sa plateforme commerciale numérique est sous-tendue par la blockchain et connecte toutes les parties à travers les chaînes d'approvisionnement mondiales pour offrir un commerce numérique de bout en bout. Sa plateforme Cube gère l'ensemble des opérations d'exportation à partir d'une plateforme unique pour la conformité, la gestion des risques, les finances et les informations. Elle sert les industries, notamment les produits laitiers, la fabrication, les semences et les céréales, la foresterie, la viande, le vin, l'horticulture, les fruits de mer et autres.

Secteur Logiciels