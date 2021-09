Advertiser Spotlight : bonprix

Vous souhaitez un programme d'affiliation avec une boutique de mode en ligne au succès international et active dans une trentaine de pays d'Europe, de Russie, d'Amérique du Nord et du Sud ? Alors découvrez-en plus sur l'annonceur bonprix dans notre interview avec Karl Stenzel.

Pouvez-vous vous présenter brièvement ainsi que votre entreprise, bonprix ?

Bonjour, je m'appelle Karl Stenzel et je travaille chez bonprix depuis plus de deux ans maintenant. bonprix est un retailer mode international à succès du groupe Otto basé à Hambourg, en Allemagne. Avec nos cinq marques et nos nouvelles collections chaque mois, bonprix a réussi à devenir l'une des 10 boutiques en ligne « best-seller » en Allemagne et à se classer deuxième dans le secteur de la mode. Notre succès est international et nous opérons dans environ 30 pays à travers l'Europe, la Russie, l'Amérique du Nord et du Sud. Au cours de l'exercice 2020/21 (28 février 2021), le groupe bonprix a réalisé un chiffre d'affaires de 1,76 milliard d'euros.

Quelle est la valeur ajoutée que bonprix apporte aux clients ?

Chez bonprix, les clients peuvent profiter de la mode et du shopping sur tous les canaux - en ligne, par catalogue ou dans notre magasin bonprix à Hambourg - où le e-commerce représente la majeure partie des ventes (88%). Nous prenons les dernières tendances des podiums et les traduisons en une mode inspirante pour un large éventail d'occasions, de styles et de tailles. Bien que l'accent soit mis sur la mode « femme », notre assortiment comprend également des vêtements pour hommes et enfants, des accessoires ainsi que des produits pour la maison et l'habitat.

En tant qu'acteur de l'industrie de la mode, nous sommes conscients de notre responsabilité et c'est pourquoi bonprix s'engage activement dans le développement durable. Par exemple, déjà plus de la moitié de nos fibres sont durables et nos emballages d'expédition sont constitués à 100 % de carton certifié FSC® ou à 80 % de plastique recyclé à partir de déchets de consommation. Nous pensons que notre stratégie RSE est la meilleure solution pour tout le monde - pour ceux qui travaillent dans notre chaîne d'approvisionnement, pour l'environnement, pour nous en tant qu'entreprise et pour nos clients. Notre objectif est clair : d'ici 2030, nous visons à utiliser des produits 100 % durables, à devenir une entreprise 100 % neutre en carbone et à atteindre 100 % de transparence dans notre chaîne d'approvisionnement.

Quels sont les avantages du programme d'affiliation bonprix ?

bonprix accompagne au mieux nos éditeurs en promouvant les nouvelles tendances mais aussi une mode généraliste performante. Dans le cadre de notre programme, les éditeurs reçoivent jusqu'à 7% de commission, des bannières à jour, des flux de produits avec toutes les données nécessaires et des codes promotionnels exclusifs.

Qu'est-ce qui est le plus important de votre point de vue pour le reste de 2021 ?

La pandémie de la COVID-19 a démontré l'importance de nouer des relations solides avec des partenaires stratégiques, une chaîne d'approvisionnement flexible ainsi qu'un niveau élevé d'agilité et de créativité dans la recherche de nouvelles solutions.

Pour garantir la meilleure qualité des données, bonprix intègre le tracking S2S. Cela permet également de tracker les sessions en cas d'utilisation d'un navigateur privé.

D'autres news à partager ?

Nous sommes impatients d'entrer en contact avec de nouveaux éditeurs et d'essayer de nouvelles tendances.

Souhaitez-vous établir un partenariat avec Tradedoubler ? N'hésitez pas à contacter : [email protected]