PUBLISHER SPOTLIGHT : BEYABLE

Retrouvez l'interview de notre partenaire, BEYABLE, l'expert de la Personnalisation on-site en temps réel pour booster vos venteset votre marge!Un grand merci à Larizad'avoir répondu à nos questions !

Tradedoubler: Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ? BEYABLE : Je suis Lariza DELGADO, Customer Success Manager chez BEYABLE.

J'accompagne nos clients dans l'usage de notre solution afin de booster leurs performances e-commerce.

Tradedoubler : Pouvez-vous présenter Beyable ? Votre histoire et votre « business core value » ?

BEYABLE :BEYABLE a développé une solution qui permet aux retailers et aux marques d'extraire le maximum de valeur de leur trafic web, pour augmenter leurs marges, diminuer leurs budgets promos et accélérer leurs prises de décisions.

Notre solution permet donc de catégoriser automatiquement, en temps réel, 100 % des visiteurs d'un site y compris les nombreux anonymes, et de stimuler seulement une partie d'entre eux, avec le bon message au bon moment et avec la bonne forme.

Pour ce faire, BEYABLE croise sa technologie de scoring comportemental (engagement, distraction, hésitation, abandon) avec les spécificités métiers de ses clients pour atteindre leurs objectifs business et les aider à sortir de la course à la promotion.

Nous comptons déjà plus de 80 clients de la PME au grand groupe, tous séduits par l'équipe d'experts réactifs, agiles et ambitieux.

Tradedoubler : Dites-nous en plus sur votre audience. Avec quel type d'annonceur travaillez-vous ?

BEYABLE : Nous avons rejoint le réseau Tradedoubler afin de nous connecter avec divers annonceurs en France et à l'étranger et ainsi faire connaître notre solution qui répond à plusieurs enjeux business. Notre solution de personnalisation on-site ainsi que notre business modèle s'adaptent à tous les secteurs (B2B, B2C et Lead Génération), nous sommes très flexibles et nous nous adaptons aux conditions de rémunération fixés par l'annonceur ( CPA, CPL ou forfait).

Nous générons pour l'annonceur en moyenne 3 à 8% de CA additionnel par an. Les annonceurs qui déploient l'ensemble de nos solutions voient même un ROI plus élevé.

Tradedoubler : Comment voyez-vous l'avenir de l'industrie ?

BEYABLE :Nous voyons un marché où les besoins des entreprises vont se poursuivre à un rythme élevé.

Notre outil s'adapte et évolue en fonction des secteurs e-commerce afin d'atteindre les objectifs fixés tout en personnalisant et améliorant les parcours d'achats.

Les fondamentaux sont bons : plus que jamais notre monde est digital, partout sur Terre, ceci est valable pour les activités B2C tout comme B2B.

Tradedoubler : D'autres actualités BEYABLE à partager ?

BEYABLE : Notre mission historique est d'améliorer les conversions.

Nous poursuivons nos efforts et nos innovations dans ce domaine, en étoffant notre gamme de produits pour le e-merchandising.

Souhaitez-vous établir un partenariat avec BEYABLE?N'hésitez pas à contacter notre équipe : [email protected]