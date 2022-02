PUBLISHER SPOTLIGHT : SUBLIME

Trop souvent, le Branding fait l'objet d'idées reçues "c'est réservé aux grandes marques", " ce n'est accessible qu'avec des budgets importants", "il est difficile de mesurer l'impact d'une campagne de notoriété », découvrez dans notre Publisher Spotlight pourquoi il est primordial de travailler son Branding afin de booster les ventes et renforcer sa notoriété avec l'infographie de Sublime, notre top partenaire Branding !

Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?

Bonjour, je m'appelle Johanna, je suis Account Manager chez Sublime depuis trois ans. Mon rôle est de conseiller et d'accompagner les agences et plateformes d'affiliation dans l'atteinte de leurs objectifs de visibilité, complétion et trafic, grâce à nos formats innovants et notre réseau prémium.

Pouvez-vous présenter Sublime ?

Depuis 2012, Sublime crée et diffuse des solutions créatives pour les marques en quête d'efficacité. Notre engagement : combiner créativité et technologie en offrant le plus haut niveau d'accompagnement à travers des formats publicitaires innovants et impactants tels que l'habillage.

Notre siège social est installé à Paris et nous possédons des bureaux au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et à Singapour.

Nous travaillons avec plus de 1200 annonceurs pour leur générer du trafic qualifié, de tous secteurs d'activité : Adidas, Samsung, Lenovo, McDonald's, Nestlé, Café Royal, Renault, HP, Prismashop pour n'en citer que quelques-uns.

Dites-nous en plus sur vos dispositifs. Qu'est-ce que le "high-impact" ?

Le High impact fait référence à des solutions qui offrent, de par leur taille ou leur créativité, une visibilité importante vs les formats classiques, un espace créatif supérieur et étendu (x9 pour des formats desktop), tout en restant non intrusifs, l'expérience utilisateur étant clé… et ce sans renier sur les performances avec des taux de clic en moyenne de 1,1% et un reach sur nos marchés locaux à plus de 75%. Nous sommes en mesure de répondre à des problématiques variées, tant en Branding qu'en performance.

Pourquoi est-il primordial de travailler son Branding ?

Nous encourageons en effet les annonceurs à aller au-delà des KPIS classiques que sont les impressions, la visibilité, le taux de clic… Il est bien sûr essentiel de les mesurer, mais nous insistons sur l'équilibre nécessaire entre performance et Branding. Les deux fonctionnent en synergie, et à long terme, le Branding devient un moteur de croissance des ventes. Trop souvent, le Branding fait l'objet d'idées reçues "c'est réservé aux grandes marques", " ce n'est accessible qu'avec des budgets importants", "il est difficile de mesurer l'impact d'une campagne de notoriété". C'est le message que l'on souhaite faire passer : en choisissant des formats visibles et impactants en fil rouge, dans lesquels les marques vont pouvoir engager leurs audiences, il est possible de booster les ventes mais aussi de renforcer la notoriété.

Un grand merci à Johanna pour cette interview !