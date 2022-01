PUBLISHER SPOTLIGHT : Squadata

Le Retargeting par Email consiste à recibler par Email (et/ou sms) les visiteurs non logués d'un site et inconnus de la base de l'annonceur. Découvrez ce levier à intégrer dans votre stratégie de digital marketing avec Edmonde Chiesa, Directrice Commerciale de notre partenaire éditeur Squadata, acteur leader du Retargeting par Email en France, Belgique, Italie et Espagne !



Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?

Edmonde, Directrice Commerciale au sein de Squadata, basée à Paris. Forte d'expériences auprès des e-commerçants (PrestaShop, ShoppingFeed), intégrer l'équipe de Squadata a été logique. J'ai appris en deux ans comment "révéler" le service de Retargeting par Email et/ou sms et je recherche avec les équipes de nouvelles fonctionnalités (en 2021 nous nous sommes concentrés sur les fonctionnalités dédiées aux e-commerçants).

Pouvez-vous présenter Squadata ?

Squadata a été créé en 2009 par Ludovic Mugnier et est dirigé par Philippe Pelissier. Le Retargeting par Email consiste à recibler par Email (et/ou sms) les visiteurs non logués d'un site et inconnus de la base de l'annonceur. Squadata est partenaire d'Éditeurs qui nous confient à ce jour plus de 69 millions d'Opt-in partners.

Dites-nous en plus sur votre audience. Avec quel type d'annonceurs travaillez-vous ?

Nous travaillons avec des e-commerçants, des retailers, tous ceux qui recherchent à poursuivre le tunnel de conversion de leur trafic et notamment les annonceurs qui recherchent de nouveaux clients, de nouvelles ventes et de nouveaux leads. Nous travaillons avec plus de 180 annonceurs. Nous pouvons citer par exemple : Orange, Bexley, Electro Dépôt, Pimkie, Les marques du Groupe Beaumanoir, Bessons Chaussures, Nexity, Valority, Zoomalia, Polytrans, MaxiBuro, Siblu, Thalasséo, EasyVoyages, Vatenfall, Engie, Zodio, Camif et bien d'autres Nous sommes présents dans tous les secteurs d'activité.

Qu'est-ce que vous apporte le partenariat avec TD ?

Le Retargeting par Email est à la frontière de l'acquisition et de la conversion. Il permet ce double objectif. Cependant sans réel programme d'acquisition point de Retargeting optimisé. Les équipes Tradedoubler ont une vue 360° de la stratégie marketing de l'annonceur - ce qui est un vrai plus pour ce dernier. Les Account Managers sont pertinents dans leur proposition auprès des clients. En plus c'est une équipe sympathique !

Est-ce que les annonceurs ont besoin d'une spécificité pour travailler avec Squadata ?

Cette question existait en des temps anciens Aujourd'hui Squadata s'adresse à tous les annonceurs grâce à deux offres distinctes ! Squadata distingue les annonceurs par le nombre de visiteurs uniques mensuels d'un site (+ ou - de 150 000 visiteurs uniques mensuels).

Quels sont les avantages d'un partenariat avec Squadata pour les annonceurs ?

La pérennité de la mise en place technologique : Google Chrome a annoncé la fin des cookies tiers et suit l'exemple de Safari. Squadata a donc depuis 2018 réalisé un combo technologique permettant de poursuivre le levier du Retargeting par Email.

L'innovation : chaque année Squadata innove. Cette année 2021 a été consacrée aux évolutions technologiques pour les e-commerçants. En 2018 les convertisseurs gratuits (encryptez vos Emails gratuitement en format MD5 ou SHA256) sont disponibles sur notre plateforme : https://platform.squadata.net/

En 2019 Le service de "Réactivation" permet d'identifier les actifs de vos inactifs !

Ainsi vous pouvez, tout en protégeant vos faits, ressolliciter vos clients ou opt-in.

En 2020 nous avons lancé Squadata Audience Rating, un audit gratuit permettant de connaître le taux de matching réel entre les visiteurs d'un site et nos bases de données.

Un accompagnement dédié et transparent : grâce à nos Traffic Managers mais aussi à notre interface présentant les datas des campagnes de retargeting. Des chiffres rassurants pour le Retargeting par Email :

Une visibilité accrue de la marque Annonceur avec un taux moyen d'ouverture des Emails de 29%

Des taux de clics pour la conversion

Des chiffres percutant pour le Retargeting par sms :

Une ouverture des sms à 98%

Une lecture dans les 3 minutes de l'envoi : idéale pour une première relance panier et/ou une communication drive-to-store

Quelles sont les dernières évolutions du marché de l'Email/Retargeting ?

Squadata a créé plusieurs fonctionnalités dédiées à l'e-commerce cette année comme : Boost Event, Alerting Prix, Alerting Stock, délai de relance distinct par produit et/ou catégorie, trademarketing.

Pour connaître le taux de reach réel de son site, utilisez : Squadata Audience Rating.

Vous recevrez chaque matin par Email le nombre de visiteurs reconnus par Squadata. Vous pourrez alors déterminer le chiffre d'affaires potentiel à réaliser rapidement.

Pour 2022 nous finalisons notre roadmap de fonctionnalités et services. J'ai hâte de pouvoir en parler !

Avez-vous des promotions à venir, nouveaux lancements ou autres actualités à partager ?

Notre équipe s'agrandit dans notre siège Lyonnais avec l'arrivée de Blandine, Léopold, et à Paris avec l'arrivée de Manuela, Jérémy. Un recrutement est toujours en cours et nous avons enfin de nouveaux locaux pour vous accueillir et partager nos connaissances sur le Retargeting par Email et ou sms lors d'ateliers

Souhaitez-vous établir un partenariat avec Squadata ? N'hésitez pas à nous contacter : publisher.fr@tradedoubler.com

Un grand Merci à Edmonde pour cette interview !