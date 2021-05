PUBLISHER SPOTLIGHT : 20 MINUTES

L'intégration du Content to Commerce dans votre stratégie de marketing digital est devenue incontournable ! Retrouvez notre interview de Simon Schwarz, Chef de Projet numérique chez 20 minutes qui nous présente en détail ce levier ! Un grand merci à toi Simon !



Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?

Je suis Simon Schwartz, j'ai 25 ans et j'occupe le poste de Chef de Projet numérique chez 20 Minutes depuis un an. Au cours de mes études (un Master of Science en marketing digital dans une école de commerce), j'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs stages au sein de médias (côté éditeur et côté régie), ce qui m'a naturellement conduit à continuer sur cette lancée chez 20 Minutes, en tant que Chef de Projet numérique.

En quoi consistent vos activités pour 20 Minutes ?

Mon rôle de Chef de Projet numérique chez 20 Minutes est de concevoir et de piloter les développements sur le site web de 20 Minutes, afin de permettre le développement de nos audiences digitales.

Dans un angle plus commercial, j'accompagne aussi le développement de la rubrique Guide d'achat et bons plans de 20 Minutes, afin de mettre en place la stratégie Content to Commerce avec notre agence partenaire Digital Content Expert, agence avec laquelle nous travaillons depuis l'automne 2020.

Qu'est-ce que le Content to Commerce ?

Le Content to Commerce consiste à produire du contenu éditorial à destination des annonceurs pour mettre en avant leurs produits et leurs actualités commerciales, et ainsi leur apporter du trafic via des liens trackés.

Ce tracking nous permet ensuite, en tant qu'éditeur, de percevoir une commission pour toutes les ventes enregistrées par l'annonceur grâce au trafic apporté par 20 Minutes.

La force du Content to Commerce pour une marque média comme 20 Minutes est que nous offrons aux annonceurs la possibilité de s'associer à la puissance de notre marque afin de délivrer leur message et de générer de la performance vers leurs sites web.

Quelles sont les perspectives du Content to Commerce et son évolution dans l'affiliation ?

Le Content to Commerce est un modèle économique en pleine expansion. Nous remarquons que les annonceurs sont de plus en plus friands de ce type d'exposition, qui leur permet de bénéficier de la crédibilité des médias, de leur volume de trafic et de leur fort pouvoir de recommandation pour amener nos lecteurs vers les plateformes e-commerce des annonceurs.

Pourquoi se développer dans le canal de l'affiliation ?



La diversification des revenus est un enjeu fondamental pour les médias, et ce encore plus pour 20 Minutes qui est 100% gratuit et exclusivement financé par les revenus publicitaires. Notre objectif est que ce projet représente une part significative des sources de revenus de 20 Minutes. Au lancement de ce projet, nous avons identifié que les intérêts de nos lecteurs correspondaient souvent aux thématiques des annonceurs, sur des sujets comme l'high-tech, le sport, l'entertainment et les loisirs.

Bien que le projet Content to Commerce chez 20 Minutes soit encore jeune, puisque lancé au début du T4 2020, nous observons déjà de premiers résultats très prometteurs avec de nombreux acteurs avec lesquels nous travaillons tout au long de l'année sur des dispositifs en fil rouge. Notre principale satisfaction est qu'on voit des marques nous recontacter car ils ont eu de bons résultats sur notre site.

Nous avons donc l'ambition de nous positionner dans les prochaines années comme un acteur incontournable sur la thématique parmi les médias généralistes français, et ainsi de continuer à faire augmenter la part des revenus liés à l'affiliation dans le total des revenus de 20 Minutes.

Comment se passe le début de partenariat entre Tradedoubler et 20 minutes ?

Nous avons fait le choix de rejoindre le réseau Tradedoubler afin de pouvoir travailler avec les nombreux annonceurs pratiquant l'affiliation via la plateforme. Nous avons notamment été séduits par la présence d'acteurs majeurs sur la thématique high-tech, qui est une catégorie qui produit de très bons résultats sur www.20minutes.fr. Côté 20 Minutes, nous apprécions travailler sur cette plateforme pour sa simplicité d'utilisation et la profondeur de ses analytics, qui nous permettent de suivre et optimiser nos campagnes en temps réel afin de satisfaire au mieux nos partenaires.

Pouvez-vous nous présenter vos différentes offres ainsi que vos audiences et vos références clients sur le Content to Commerce ?

Nous commercialisons trois types d'articles : longs, courts ou flash. Les articles longs permettent de présenter en détail une catégorie de produits, tandis que les articles courts et flash permettent aux annonceurs de mettre en avant des offres commerciales sur le site de 20 Minutes pendant leurs temps forts commerciaux : comme le lancement de nouveaux produits, ou des offres promotionnelles à l'occasion des soldes, du Black Friday ou de tout autre évènement commercial.

Afin de booster la performance de ces articles, nous offrons aussi aux annonceurs la possibilité d'associer des packs de visibilité à la production de l'article. Nous proposons ainsi de mettre en avant les articles sur nos home pages web et applicatives, dans nos newsletters, ou encore de prendre la parole via des campagnes Facebook Ads. Ces dispositifs permettent de driver sensiblement la performance et d'augmenter le retour sur investissement de nos partenaires.

Les annonceurs high-tech, du retail, de la téléphonie, des services d'abonnement ou encore des loisirs constituent actuellement nos principaux clients sur le content to commerce. Nous lançons régulièrement de nouveaux tests avec différents annonceurs pour vérifier l'appétence entre leurs offres et les intérêts de notre audience, principalement jeune (18-30 ans), et urbaine.

Quels sont vos modèles de rémunération ?

Nous fonctionnons principalement sur un modèle de commissions fixes associées à de la performance. Les frais fixes nous permettent de rémunérer le travail des journalistes qui produisent les articles, et permettent de délivrer le message de l'annonceur tout en suivant la ligne éditoriale de 20 Minutes.

Les frais fixes liés à la réservation de mises en avant permettent de valoriser la visibilité offerte par un média tel que 20 Minutes, qui cumule chaque mois 19 millions de visiteurs uniques sur le web. La puissance de la marque et sa caution ont une valeur qui doivent être valorisées et prises en compte dans cette démarche de content to commerce. C'est un point primordial dans le modèle.

D'autres actualités à partager ?

Nous sommes toujours prêts à tester des dispositifs avec de nouveaux annonceurs, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations sur nos offres, recevoir notre kit média et pourquoi pas mettre en place un premier dispositif à l'occasion des French Days ou des soldes d'été !

Souhaitez-vous établir un partenariat avec 20 minutes ? N'hésitez pas à contacter nos équipes : [email protected]