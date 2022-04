Pâques 2022 : Boostez vos ventes !

La saison festive de Pâques arrive à grands pas ! Comment réussir votre campagne marketing entre toutes les promotions et remises de Pâques ? Retrouvez nos tips !

1. Concentrez-vous sur les besoins des internautes

Presque toutes les industries proposent des promotions spéciales au printemps - sites de rencontres, programmes de remise en forme, séjours, mode printanière, nouveaux appareils électroniques, régimes etc… En tant qu'annonceur et éditeur, vous pouvez utiliser ces pics à bon escient dans votre programme d'affiliation lors de Pâques.

Concentrez-vous donc sur les offres de produits que les consommateurs recherchent au printemps !

2. L'analyse, un must !

Si vous avez déjà acquis de l'expérience dans l'affiliation, vous avez le grand avantage de pouvoir analyser vos performances passées. Regardez vos performances des années précédentes à Pâques - quels secteurs et offres ont le mieux performé ?

Tirez profit de votre expérience !

3. Identifiez votre promesse

Votre promesse vous rend unique. Utilisez-la donc pour vous démarquer parmi tous vos concurrents. Parce que les annonceurs et les éditeurs peuvent profiter au mieux des offres de Pâques qui sont limitées et exclusives : en tant qu'annonceur, vous recevrez les ventes les plus élevées via votre programme d'affiliation, et en tant qu'éditeur, vous recevrez des commissions plus élevées que sur les produits ordinaires.

4. Ouvrez de nouvelles portes

C'est un réel défi d'attirer l'attention de vos clients avec de nouvelles idées à Pâques, mais c'est ce qui est si important et qui devrait être au centre des préoccupations des marques. Autrement, vous vous perdrez parmi les chasses aux œufs de Pâques, les tombolas et les bannières de Pâques et perdrez des ventes potentielles.

Trouvez des idées nouvelles et uniques pour votre campagne marketing !

Comme pour d'autres événements shopping comme le Black Friday, à Pâques : premier arrivé, premier servi. Contactez nos experts dès maintenant avant que quelqu'un d'autre ne bénéficie de la portée, de la visibilité et du trafic ! Nous trouvons les meilleurs partenaires pour votre campagne de Pâques >>