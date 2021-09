Publisher Spotlight : RevLifter

RevLifter est une plateforme eCommerce qui permet aux marques de diffuser du contenu hyper-personnalisé à leurs utilisateurs. Dans cette interview, Clément Bourguignon, Senior Business Development Manager, nous présente les avantages du partenariat avec RevLifter.

Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?

Je m'appelle Clément Bourguignon et travaille en tant que Senior Business Development Manager chez RevLifter. J'ai rejoint l'entreprise en début d'année 2021 avec pour objectif de développer l'activité de l'entreprise sur le marché français. Je travaille ainsi en étroite collaboration avec Tradedoubler pour proposer nos solutions aux annonceurs français lorsque cela est pertinent.

Pouvez-vous présenter RevLifter ?

RevLifter est une plateforme eCommerce qui rend chaque offre intelligente. Nous permettons aux marques de diffuser du contenu et des incentives hyper-personnalisés à leurs utilisateurs, à un niveau individuel. Grâce à une combinaison d'IA, d'hyper-personnalisation, d'UX et de Design, nous révolutionnons le processus entier de diffusion d'offres en remettant les clients et les objectifs au centre.

Le constat de RevLifter est que bien que chaque client soit différent, ils voient généralement tous les mêmes offres. Nous permettons ainsi aux marques de délivrer des offres personnalisées, au bon moment du parcours client, afin de générer les meilleurs résultats possibles. L'idée est d'utiliser des données contextuelles et comportementales pour créer des offres qui satisfont chaque utilisateur tout en permettant à l'annonceur d'atteindre ses objectifs.

Pour vous donner quelques exemples pratiques : un utilisateur pourrait recevoir une recommandation de produit selon le contenu de son panier, favorisant ainsi le cross-sell ou l'upsell. Un utilisateur ayant effectué CTRL-C pour copier le nom d'un produit et aller le comparer ailleurs pourrait recevoir une offre tentante le poussant à rester et convertir. Encore plus granulaire - peut-être qu'il pleut là où j'habite. RevLifter peut ajuster les offres en fonction de ma localisation, par exemple en m'offrant une réduction sur les parapluies.

Nous travaillons avec des grandes marques comme ASOS, Uniqlo, HP ou Curry's PC World. Les clients avec qui nous travaillons voient en moyenne une augmentation de 30% de leur taux de conversion et de 20% de leur panier moyen.

Qu'est-ce que vous apporte le partenariat avec TD ?

Travailler avec Tradedoubler est un vrai accélérateur pour nous qui nous lançons sur le marché français. RevLifter et Tradedoubler travaillent ensemble depuis plusieurs années sur d'autres marchés, et il nous paraissait évident de développer activement notre partenariat en France.

Tradedoubler travaille avec de nombreux annonceurs pour qui nos solutions sont pertinentes. Il nous est ainsi plus facile de leur proposer notre solution grâce à l'aide des Account Managers et des différents événements étant organisés.

Pour les annonceurs aussi notre partenariat représente plusieurs avantages. Toute la partie tracking et rémunération passe par la plateforme, leur faisant ainsi gagner beaucoup de temps.

Dites-nous en plus sur votre audience et votre solution technique. Avec quel type d'annonceurs travaillez-vous ?

La plateforme RevLifter permet aux annonceurs de diffuser des offres personnalisées à travers tout le parcours client. Nous éditons deux solutions :

RevPage , une page d'offres officielles de l'annonceur. Elle permet une expérience brandée, contrôlée et moins chère qu'un site de voucher classique. Elle est la réponse aux utilisateurs cherchant des codes promos pour sa marque.

, une page d'offres officielles de l'annonceur. Elle permet une expérience brandée, contrôlée et moins chère qu'un site de voucher classique. Elle est la réponse aux utilisateurs cherchant des codes promos pour sa marque. RevConvert, qui délivre des offres au cours du parcours d'achat on-site via des formats subtils et natifs.

RevLifter fonctionne pour chaque marque et chaque verticale. Nous pouvons même travailler avec les annonceurs ne faisant pas de réductions, en utilisant par exemple des frais de livraison offerts, des cartes cadeaux virtuelles ou autres avantages. Les verticales qui voient les meilleurs résultats sont généralement les vêtements/fashion, équipement sportif, accessoires/bijoux, l'électronique, les biens pour la maison ou encore les télécoms.

Est-ce que les annonceurs ont besoin d'une spécificité pour travailler avec RevLifter ? Quels sont les avantages d'un partenariat avec RevLifter pour les annonceurs ?

RevLifter est très simple à lancer et à utiliser. Tout ce dont l'annonceur a besoin est d'avoir un site marchand, plusieurs produits à la vente et au moins 100,000 visiteurs uniques par mois. Il n'y a pas de changement à effectuer sur son site grâce à notre tag qui est léger et simple à intégrer. Tout le tracking se fait à travers la plateforme Tradedoubler.

Nous sommes payés à la performance et nos équipes se chargent d'assister sur les questions d'intégration et d'optimisation. La plupart des marques commencent par déployer une ou deux stratégies d'offres, avant d'étendre leur utilisation de la plateforme pour en tirer encore davantage. Nous permettons également une mesure précise de la valeur incrémentale de nos solutions afin que les annonceurs puissent facilement visualiser leur apport.

Quelles sont les dernières évolutions du marché du couponing/stratégie couponing ?

Nous constatons tout d'abord que la plupart des marques sont inquiètes de l'impact des offres et des codes sur leurs marges. Il y a une course à créer des réductions toujours plus importantes. Si vous vendez en ligne, vos clients seront toujours ciblés par des promotions de marques concurrentes. Si un de vos concurrents décide d'augmenter ses réductions, vous devez suivre. C'est une course vers le bas.

Sur certains marchés, notamment aux US et dans certains pays d'Asie, quasiment tous les achats sont discountés. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises cherchent à créer des expériences de réductions personnalisées à un niveau individuel, afin d'offrir exactement la bonne offre au bon client, qui génèrera un achat incrémental et rentable.

Une autre tendance que nous observons est que les entreprises changent de plus en plus les conditions de leurs offres. Des réduction type '25% sur tout le magasin' peuvent détruire ses marges. Mais une réduction de 25% peut fonctionner si on arrive à augmenter de 50% son panier moyen ou en vendant des produits à plus forte marge. Une fois encore, la grande tendance voit les marques s'éloigner des réductions générales pour aller vers des incentives personnalisés qui apportent plus de satisfaction aux marques et aux utilisateurs.

Avez-vous des promotions à venir, nouveaux lancements ou autres actualités à partager ?

Le nouvel outil que nous lançons est Error Code Offers. Beaucoup de clients cherchent des codes pour réduire le montant de leur panier. Souvent, les codes qu'ils trouvent en ligne sont expirés. Notre produit Error Code permet aux marques de pousser une autre offre aux clients qui entrent un code qui ne fonctionne pas.

Selon eConsultancy, 46% des clients abandonnent leur panier lorsqu'ils entrent un code expiré. Notre solution est donc une opportunité d'éviter ces abandons et leur déception. C'est une solution très nouvelle dans le monde de l'affiliation et un moyen de générer davantage de conversions.

Pour plus d'informations sur ce produit et sur tout ce que nous faisons, vous pouvez visiter notre tout nouveau site(en anglais pour l'instant), échanger avec votre Account Manager Tradedoubler ou demander une démo.

Souhaitez-vous établir un partenariat avec RevLifter ? N'hésitez pas à contacter notre service éditeurs :[email protected]