Publisher Spotlight : Reworld Media

Retrouvez notre dernier Publisher Spotlight avec notre interview d'Olivier Bonnet, responsable Content Commerce chez Reworld Media, LE leader français des médias thématiques et un acteur incontournable du Content Commerce avec sa cinquantaine de marques médias !

Olivier Bonnet, je travaille chez Reworld Media depuis 2014, où j'ai notamment été le directeur de la marque Auto Moto. Désormais je gère le pôle content commerce avec une rédaction dédiée, une chef de projet et une data analyste.

Reworld Media est aujourd'hui le leader français des médias thématiques. Il rassemble aujourd'hui plus d'une cinquantaine de marques médias fortes comme Grazia, Marie France, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, Science & Vie, Closer, Biba, Sports.fr, etc. Nous avons récemment fait l'acquisition du groupe Melty et lancer des sites autour de la thématique gaming, avec des sites et des profils plus jeunes qui viennent compléter notre offre éditoriale et commerciale. Chaque mois, près de 28 millions de VU consomment du contenu issu du groupe.

Elles sont énormes ! Les différents confinements ont poussé les internautes qui n'achetaient habituellement pas sur internet à de nouvelles habitudes de consommation en ligne. Et, en parallèle, l'e-commerce n'a de cesse de progresser chez les internautes avertis.

A l'image de nos audiences, du nombre de sites dans le groupe et des profils visés, le content commerce peut - et doit - devenir un levier de CA à l'image de nos audiences : importantes et plurielles. Cela permet également aux médias d'être moins dépendants des formats publicitaires classiques.

Nous avons un bassin de près de 28 millions de VU mensuels et des marques médias qui rassemblent un éventail très large d'internautes et de consommateurs avec des besoins divers et variés. Avec un nombre important d'annonceurs, Tradedoubler nous accompagne sur la mise en avant de nos offres et nous aident dans cette mise en relation grâce à ses Accounts Managers.

Dès les premiers mois, nous avons réuni une audience de plus de 3 millions de visites et réussi à générer près de 900 000 clics à l'aide de nos articles et nos widgets. Les partenaires nous ont remonté des visites de qualité, avec un temps passé et des taux de conversion importants.

Nous proposons, à date, trois modèles hybrides qui reposent sur des packages associant branding et performance :

Le premier pack propose en effet du contenu générant des ventes.

Le second pack propose du contenu qui met l'accent sur la génération de visites sur le site marchand de l'annonceur.

Vous avez également la possibilité de profiter d'un troisième pack qui associe création de contenus, génération de ventes et visites sur le site marchand (mais à des tarifs différents des deux premiers). Nos références : Asos, Manucurist, Mango, Maisons du monde, 123 pneus, Boardriders, La Redoute.

Nous proposons des modèles hybrides associant frais fixes avec la création d'un ou plusieurs articles à partir de 750 euros le contenu, associés à des rémunérations au CPA (commission premium de mini 10%) ou au CPC (à partir de 0,40 cents HT).

Nous souhaitons accélérer notre offre sur le social et le mobile. Nos audiences sont à plus de 80% sur mobile et nos communautés sont grandissantes. Nous allons par exemple créer des « insta shopping » en s'appuyant sur le savoir-faire des rédactions et de nos communautés (Facebook, Instagram, TikTok) pour proposer des produits à la vente. Nous avons ainsi la possibilité de réaliser des formats vidéos à destination des réseaux sociaux et de renvoyer vers une sélection shopping. L'objectif étant d'assurer une caisse de résonnance sociale à notre offre content commerce.

Souhaitez-vous faire du Content Commerce ? N'hésitez pas à nous contacter pour établir un partenariat avec Reworld Media : publisher.fr@tradedoubler.com

Un grand merci à Olivier pour cette interview !