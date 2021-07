Publisher Spotlight : Soreto

Saviez-vous qu'il est 4x plus probable d'acheter quelque chose grâce aux recommandations d'un proche par rapport à un post payant ? Découvrez dans ce Publisher Spotlight, le Referral Marketing et le Social Sharing avec Anne-Sophie Larger, International Business Development manager chez Soreto !

Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?

Bonjour à tous, je suis Sophie, International Business Development manager chez Soreto. Je travaille dans l'affiliation depuis 2015 du côté des éditeurs pour aider les annonceurs à atteindre leurs objectifs marketing en termes d'acquisition clients et ROI.

Pouvez-vous présenter Soreto ?

Quoi de mieux que de s'appuyer sur vos clients existants pour en acquérir des nouveaux ?

Soreto propose une technologie originale de parrainage et de partage social. Nous accompagnons nos clients existants sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest) et les plateformes de messagerie (Facebook Messenger, WhatsApp) en s'appuyant sur la force de leurs clients pour en acquérir de nouveaux, motiver les consommateurs à faire des achats répétés et bénéficier au développement de la réputation des marques de manière organique. Notre équipe est animée par des valeurs fortes d'entraide, de flexibilité, d'innovation et nous aidons les marques en les conseillant sur les stratégies à adopter pour répondre à leurs objectifs.

Qu'est-ce que vous apporte le partenariat avec TD ?

Le partenariat avec Tradedoubler nous apporte un accompagnement sur mesure pour découvrir de nouvelles marques dans de nombreux pays qui pourraient bénéficier de notre technologie, une grande aide de la part des équipes d'account management clients et plus de visibilité dans le réseau de l'affiliation. Merci pour votre soutien !

Dites-nous en plus sur votre audience et votre solution technique

Grâce à l'ADN de notre technologie, nous pouvons travailler avec tous les annonceurs dans la mesure où ils peuvent créer un avantage pour motiver leurs consommateurs à partager avec leurs amis et famille. Actuellement, nous travaillons avec plus de 150 clients dans 10 pays comme H&M, Lancome, Gym King, Samsung, Motorola, Hotel Chocolat et bien d'autres.

Notre audience est l'audience de nos marques, puisque nous mettons leurs clients au cœur de nos préoccupations.

Quelles sont les dernières tendances du Referral Marketing et Social Sharing ?

Le saviez-vous ? 75% des adultes en France se renseignent sur les médias sociaux dans leur processus d'achat. 55% d'entre eux achètent après avoir découvert un produit ou un service sur les médias sociaux ! Par ailleurs, nous savons qu'il est 4x plus probable d'acheter quelque chose grâce aux recommandations d'un proche par rapport à un post payant.

Chez Soreto, on s'appuie sur ces tendances sociétales et on enregistre en moyenne un taux de partage de nos light box de 10%, qui peut aller jusqu'à 20% ainsi qu'un taux de conversion de 14% en moyenne.

Des actualités dans les 12 prochains mois à partager avec nous ?

Développer de nouveaux produits pour accompagner nos clients existants et nos futurs clients sont au cœur de nos objectifs des 12 prochains mois. Nous proposons de plus en plus des campagnes d'optimisation pour améliorer les taux de conversation et de partage des marques avec qui nous travaillons main dans la main.

Aussi, nous développons un site internet dédié à nos annonceurs et nos consommateurs. La gamme Soreto s'étend et nos services aussi !

souhaitez-vous établir un partenariat avec Soreto ? N'hésitez pas à contacter notre service éditeurs :[email protected]