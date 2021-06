Publisher Spotlight : Connexity

Retrouvez notre interview de Marc Dubois, Directeur du Business Development chez Connexity, un partenaire CSS incontournable. Découvrez quels sont les avantages ce levier et pourquoi l'intégrer dans votre stratégie marketing dès à présent pour générer des ventes incrémentales ! Un grand Merci à Marc pour cette interview très instructive !

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

Je suis Directeur du Business Development chez Connexity, et je m'occupe du New Business sur le marché français. Je travaille chez Connexity depuis plus de 15 ans du côté clients et également des éditeurs en France et le UK.

Pouvez-vous présenter Connexity ?

Connexity est une entreprise de technologie de marketing à la performance qui aide les marchands (tels que eBay, Walmart, OTTO, Dell, Boulanger, Mano Mano, Groupon et AO.com) à accéder aux acheteurs qualifiés via nos éditeurs de contenu et d'achat, ainsi que via des plateformes publicitaires de produits telles que Google Shopping Ads, Microsoft Bing PLA et Facebook. Cet accès inégalé à des acheteurs qualifiés est optimisé pour atteindre les objectifs de COS% à l'aide d'une technologie propriétaire et d'équipes d'optimisation localisées à travers l'Europe, les États-Unis et la région APAC. Pour vous donner une idée de l'échelle, nous avons généré 600 millions de prospects avec 14 millions de ventes entre avril 2020 et avril 2021, ce qui équivaut à 1,7 milliard d'euros/2 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire pour nos 1600 marchands.

Qu'est-ce qu'un CSS ?



Depuis 2017, pour que les marchands apparaissent dans Shopping Ads by Google, ils doivent travailler avec un partenaire CSS (Comparison Shopping Service). Ils peuvent soit utiliser Google Shopping (qui est un CSS), soit utiliser un autre CSS tel Connexity. S'ils utilisent un CSS autre que Google Shopping, ils pourront économiser jusqu'à 20% sur leur activité Shopping Ads by Google. Chaque CSS est différent et aura sa propre approche, ses outils d'optimisation, son modèle de service (en libre-service ou entièrement géré) et sa stratégie. Il est important de souligner qu'il n'y a pas de limite au nombre de partenaires CSS avec lesquels un marchand peut travailler. Sur la base d'une enquête auprès de nos propres marchands, plus de 40% d'entre eux travaillent avec plus de 3 partenaires CSS et pour de nombreux marchands, avoir une stratégie multi-CSS est le meilleur moyen de maximiser l'opportunité et de sécuriser des ventes incrémentielles. L'enchère Shopping Ads by Google est une enchère au second prix, de sorte qu'un détaillant ne paiera que la prochaine enchère d'un concurrent, quel que soit le nombre de partenaires CSS avec lesquels il travaille.

Les annonceurs ont-ils besoin de spécificités pour travailler avec Connexity ? Quels sont les avantages pour les annonceurs travaillant avec Connexity ?

Les annonceurs ont simplement besoin d'un flux de produits, d'avoir un suivi des ventes mises en œuvre et d'un objectif de performance (Taux CPA ou coût de vente cible sur un modèle au CPC) qui nous permet de vraiment faire évoluer la campagne : notre objectif est d'être dans le top 5 des éditeurs partenaires pour nos marchands une fois que nos solutions sont pleinement déployées, nous offrons aux marchands un service de gestion de compte dédiée et le soutien d'une équipe d'analystes. En plus de lancer des campagnes Google Shopping et Bing PLA, nous fournissons également un accès unique à des partenaires CSS tiers offrant aux marchands un plus grand reach et une visibilité des produits et par conséquent plus de ventes.

Pourquoi avez-vous rejoint le réseau Tradedoubler et quelles fonctionnalités appréciez-vous ?



Nous avons rejoint le réseau Tradedoubler en raison de sa liste de clients étendus sur les marchés de l'UE, de sa longue expérience dans le secteur de l'affiliation et de l'assistance dédiée que les équipes clients et publishers Tradedoubler fournissent.

Selon vous, vers quoi se dirige l'affiliation en 2021 et quelles sont les principales perturbations du marché ?

Les 12 derniers mois ont vu une énorme croissance des achats en ligne et cette tendance à la hausse devrait se maintenir car elle devient la «nouvelle normalité». Les marchands recherchent des partenaires affiliés pour contribuer à assurer la stabilité et la croissance dans une période d'incertitude. Par conséquent, à notre avis, l'affiliation continuera de connaître une forte croissance en 2021.

Avez-vous des promotions à venir, de nouveaux lancements ou des nouvelles intéressantes que vous aimeriez partager?

Avec l'intégration réussie de Skimlinks l'année dernière, ce qui est passionnant cette année pour les annonceurs, c'est qu'ils pourront profiter à la fois des emplacements sur le marché et de la rédaction via notre réseau, en tirant parti du réseau plus large d'éditeurs de qualité sur tous les marchés pour acquérir de nouveaux clients et générer des revenus supplémentaires. Il y a aussi une roadmap très chargée de nouveaux lancements produits qui permettent de générer le maximum d'argent pour nos partenaire et clients.

souhaitez-vous établir un partenariat avec Connexity ? N'hésitez pas à contacter notre service éditeurs :[email protected]