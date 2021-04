Publisher Spotlight : Twenga

Retrouvez notre interview de José Lorenzo, Head of Business Development de Twenga, un de nos Top Partenaire CSS. Découvrez quels sont les avantages du levier CSS et pourquoi en tant que marchand vous devriez absolument l'intégrer dans votre stratégie marketing ! Un grand MERCI à José d'avoir répondu à nos questions !



Pouvez-vous présenter la solution Twenga en quelques lignes ?

Twenga est un partenaire agrégateur de Google Premium CSS et Microsoft Bing Select qui génère des ventes supplémentaires à partir des campagnes Shopping Ads. Nous aidons les marchands à compléter leur stratégie publicitaire en tirant parti de notre système d'enchères complémentaire. À l'aide d'algorithmes de machine learning avancés, nous sommes en mesure de prédire le taux de conversion et le montant du panier afin d'enchérir à la valeur optimale pour que l'annonceur puisse participer à des enchères inexploitées et générer des ventes supplémentaires.

Quelle est l' histoire de Twenga et vos références clients ?



Fondé en 2006 à Paris, Twenga a été créé en tant que moteur de recherche comparatif de nouvelle génération en France. Nous nous sommes rapidement étendus au reste de l'Europe, pour finalement atterrir aux États-Unis, en Californie et en Australie au début de 2021. Nous avons été le premier fournisseur de technologie CSS, apportant une stratégie d'enchères complémentaires qui élargit la stratégie Shopping Ads de notre client sans conflit. Nous travaillons avec plus de 2000 clients, dans 16 pays à travers le monde.

Avec Tradedoubler, nous sommes ravis de collaborer avec des annonceurs tels que MediaMarkt, GameStop, Huawei ainsi que Dyson, entre autres. A titre d'exemple de client satisfait : une marque de sneakers avec laquelle nous travaillons en France a vu la qualité de son trafic s'améliorer considérablement en seulement 4 semaines après avoir intégré nos pixels : nous avons augmenté le trafic par 2,3 tout en améliorant leurs conversions de 2,4pp (de 2,5% à 4,9% et nous parvenons à les maintenir stables à ce jour). De plus, nous avons réussi à augmenter leur panier moyen en cours de route avec une croissance cumulative de 12% semaine après semaine. Aujourd'hui, nous travaillons avec cette marque sur 8 autres marchés où elle est présente avec une ferme attention et un engagement de continuer à améliorer nos performances.

Pourquoiactiver un partenaire CSS et quels sont les avantages ?

CSS signifie le partenaire « Comparison Shopping Service » de Google. Cela veut dire qu'un marchand peut compter sur plusieurs opérateurs pour placer ses annonces sur Google Shopping, en travaillant avec plusieurs CSS (y compris Google) dans des conditions égales lors de l'enchère. L'annonceur peut utiliser un ou plusieurs CSS, bénéficiant de différents domaines d'expertise et de modèles de tarification. De cette façon, l'annonceur augmente son exposition sur la chaîne et potentiellement son CTR et ses conversions. Google considère tous les flux de la même manière, quel que soit l'opérateur qui exécute la publicité, il n'y a donc pas de conflit possible ni de risque d'augmentation du CPC et de cannibalisation.

Est-ce que les annonceurs ont besoin d'une spécificité pour travailler avec Twenga ?



Nous sommes très axés sur la data. Nos besoins ? Une grande quantité de données et idéalement des clients qui allouent des ressources techniques à nos campagnes.

Optimiser et enrichir un flux de produits disponibles conformément aux exigences de Google Merchant Center: https://support.google.com/merchants/answer/7052112 Dans un deuxième temps, permettre à Twenga de placer son pixel propriétaire qui met à disposition des points de contact supplémentaires pour un apprentissage plus rapide de notre plateforme de machine learning automatisée.

Nous sommes le seul fournisseur CSS et à la fois Technique du marché. Nous avons conçu une logique d'enchères complémentaire aux services d'enchères de Bing et Google. Nous nous concentrons sur le catalogue long-tail, ce qui signifie que nous serons en mesure de présenter les produits de nos clients dans toutes les enchères participantes, en exploitant les opportunités que les clients ne font pas largement connaître et en générant ainsi des ventes supplémentaires.

Pourquoi avez-vous rejoint le réseau Tradedoubler ? Quelles sont les fonctionnalités les plus utiles ?

Afin d'avoir la plus grande portée et plus de clients, nous avons décidé d'étendre notre partenariat à Tradedoubler l'année dernière. Et nous ne pourrions pas être plus heureux. Depuis lors, nous avons généré des millions de ventes supplémentaires à des dizaines de clients dans toutes les régions dans lesquelles le réseau opère.

Tradedoubler est un réseau de premier plan qui nous fournit une excellente gestion de compte et une technologie au niveau dont nous avons besoin : des flux de produits complets, des rapports efficaces et un niveau élevé de compréhension avec leur équipe commerciale pour continuer à fournir le meilleur service à leurs marchands.

Selon vous, quelles seront les tendances de l'affiliation en 2021 ?



Nous croyons vraiment au pouvoir de la technologie et de l'intelligence artificielle. De nombreuses entreprises mettent en œuvre ce type d'approche. La clé est de trouver le bon partenaire capable de compléter la stratégie des annonceurs sur le long terme. La concurrence est féroce, et elle est encore plus féroce dans un modèle d'enchères comme l'est le cas des Shopping Ads. Nous pensons que l'avenir est la technologie de machine learning.

Avez-vous des promotions à venir, nouveau lancement, ou autres actualités à partager ?

Nous sommes dans un processus continu d'amélioration de notre plateforme et de notre technologie. Nous venons de lancer notre solution sur les marchés nord-américains et australiens et nous nous concentrons sur la croissance de ces marchés selon les normes européennes.

Souhaitez-vous établir un partenariat avec Twenga ? N'hésitez pas à contacter nos équipes : [email protected]