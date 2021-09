TradeDoubler : 22 ans de Tradedoubler – Comment tout a commencé !

Tradedoubler est une société internationale de digital marketing de premier plan. Nous vous aidons à développer votre entreprise en vous proposant des solutions de marketing à la performance et de technologie alimentées par un réseau unique de connexions. Nous sommes actuellement représentés dans 81 pays et employons 260 personnes. Mais comment ce développement a-t-il commencé ?

En 1999, la société a été fondée en Suède par Felix Hagnö et Martin Lorentzon. Les premiers mois ont été chargés de planification et de développement et la société a finalement été enregistrée le 14 septembre 1999.



Le premier bureau était une pièce de 2×3 mètres carrés dans l'appartement de Felix. La première plateforme et la première infrastructure solide en Europe ont été créées pour donner aux annonceurs l'accès à des milliers d'éditeurs et la possibilité aux éditeurs de se connecter à ces marques. En octobre 1999, les deux premiers employés ont été embauchés et peu de temps après, un bureau a été loué à Grev Turegatan à Stockholm.

En peu de temps, Tradedoubler a continué à se développer pour devenir une entreprise connue dans toute l'Europe : le début du succès ! Tradedoubler a poursuivi sa croissance et s'est développé en ouvrant de nouveaux bureaux. Désormais, nous pouvons vous proposer des services personnalisés depuis Stockholm, Londres, Paris, Mougins, Aix-en-Provence, Munich, Berlin, Zurich, Varsovie, Milan, Madrid, Rotterdam, Copenhague et Helsinki.

Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour votre soutien au cours de toutes ces années ! Sans vous, rien n'aurait été possible !

Nous poursuivons notre mission : développer le business de nos clients et partenaires de la meilleure façon possible et créer des résultats significatifs pour toutes les parties prenantes. Nous le faisons avec passion et courage, et nous attendons avec impatience d'impliquer votre entreprise dans cette aventure !

Vous souhaitez faire partie de Tradedoubler ? Contactez-nous !