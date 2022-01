TradeDoubler : Metapic – La solution en marque blanche

Le lien autocollant sur Instagram est désormais accessible à tous. Par conséquent, de plus en plus d'annonceurs se concentrent sur les Nano-Influenceurs et mettent donc plus de moyens dans leur communication.

Tradedoubler a la solution pour les annonceurs et les influenceurs : la solution en marque blanche de Metapic.

Solution en marque blanche - L'outil tout-en-un

La solution en marque blanche de Metapic est un outil de gestion qui présente et gère les contenus de manière transparente. Elle s'occupe également des collaborations avec les (grandes) marques/annonceurs. Cependant, le plus important est que cet outil est destiné aux influenceurs qui ne souhaitent pas être disponibles pour toutes les marques. Il a été initialement conçu comme un système de gestion de réseau privé virtuel pour la communication des influenceurs. C'est une solution qui permet à un annonceur d'être totalement indépendant dans la gestion de sa campagne d'influence (choix des influenceurs, des rémunérations et suivi des performances en temps réél). Une solution flexible et adaptatée pour continuer à accroître la notoriété et le reach de la marque, tout en augmentant le trafic et en générant des conversions.

La particularité de la solution marque blanche de Metapic

La solution Metapic fonctionne comme un réseau d'affiliation. Dans ce cas, c'est en tant qu'interface entre l'annonceur et l'influenceur, ce qui fait gagner beaucoup de temps aux deux parties. Metapic fournit l'infrastructure nécessaire : des exigences techniques au tracking et à la rémunération, le tout soutenu par nos experts. ·

Accès facile aux annonceurs

L'administratif est pris en charge

Accès à des fonctionnalités spéciales

Découvrez notre solution Metapic ! Contactez-nous >> isabelle@metapic.com