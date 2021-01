TradeDoubler : Tendances de l'affiliation en 2021

2020 a été une année particulièrement difficile. La pandémie mondiale a eu un impact majeur sur l'économie, les entreprises et nos activités quotidiennes. Malgré ces obstacles, le canal affiliation a une fois de plus montré sa résilience face à l'adversité et a été le canal privilégié des spécialistes du marketing.

5% de l'ensemble des revenus publicitaires digitaux sont générés par l'affiliation et 80% des spécialistes du marketing l'utilisent comme l'un de leurs principaux canaux de vente.¹ En tenant compte du fait que les nouvelles entreprises sous l'influence de la pandémie entrent activement et consciemment dans l'e-commerce, il semblerait que le développement de l'affiliation soit en train d'émerger.

Nous avons interrogé les porte-paroles clés de Tradedoubler pour identifier les principales tendances en matière d'affiliation et de marketing à la performance pour 2021 !

Soraya Garcia Merino, Country Manager Espagne

Transformation numérique - 2021 sera l'annéeoù les entreprises seront immergées dans des projets de transformation numérique, afin de stimuler la reprise économique. Selon le rapport « IDC FutureScape: Worldwide Digital Transformation », l'investissement dans la transformation numérique augmentera de plus de 15% entre 2020 et 2023. Cela signifiera une augmentation des plateformes digitales, plus d'interactions numériques avec les consommateurs et la réinvention des modèles commerciaux. Davantage d'entreprises, principalement des start-ups et des PME, investiront en priorité dans le marketing en ligne.

Modèles au CPA - Comme cela a été confirmé pendant la période du Black Friday, les annonceurs investissent dans des modèles au CPA car le risque d'investissement est faible, non seulement dans les canaux qui fonctionnent traditionnellement au CPA, mais également dans d'autres tels que l'achat programmatique et le marketing d'influence.

Génération de leads - Une stratégie importante pour 2021. Les entreprises seront intéressées par le renouvellement de leur base de données de contacts pour appliquer des stratégies telles que l' e-mail marketing.

Lukasz Szymula, Country Manager Pologne

Développement de l'affiliation dans le canal B2B - De plus en plus d'entreprises déclarent être prêtes pour les activités d'affiliation dans le canal B2B, ce qui oblige les réseaux d'affiliation à acquérir plus de compétences dans ce domaine.

La croissance très rapide du « grocery channel » - Le segment du marché qui enregistre la plus forte croissance des achats en ligne est celui des produits alimentaires. Les ventes mondiales de produits alimentaires et des restaurants online atteindront 136 milliards USD en 2020. Les achats en ligne de produits alimentaires augmenteront de 25% par an dans les années suivantes.

Collaboration croissante des réseaux d'affiliation avec les marchés - La plus grande partie des ventes mondiales du réseau (50 à 85% des ventes, selon le marché) se fait via des marchés digitaux appartenant à des géants du numérique tels que Aliexpress ou Amazon. En Pologne, Allegro est dominant et la collaboration avec Tradedoubler est un excellent exemple de combinaison des compétences d'un marché avec les connaissances d'experts d'un réseau d'affiliés.

Réseaux Privés pour des groupes dédiés - Nous pouvons constater une augmentation de l'intérêt des clients pour ces solutions et je suppose qu'en 2021, elles vont se développer.

Sara Centemero, Country Manager Italie

Commerce Omnicanal et Commerce Conversationnel- L'utilisation active de « messengers » ou de « chatbots » dans les communications promotionnelles fait partie de la tendance mondiale du Commerce Conversationnel. Chaque simplification de livraison de produits, de méthodes de paiement ou de publicité facilitera la vie du marchand et augmentera la conversion.

La transition cruciale vers le mobile - La dernière avancée en matière d'expérience d'achat concerne les publications achetables. Introduites par Instagram, suivi de YouTube, ces publications ou vidéos permettent à ses utilisateurs d'ajouter des produits qu'ils voient dans les médias sociaux directement à la caisse. Pas besoin de visiter un site Web dédié et d'y rechercher des produits.

Derek Grant, Country Manager UK

Partenariats diversifiés - Les partenariats seront encore plus importants cette année, car les annonceurs cherchent à renforcer leurs relations avec des partenaires clés, mais également à en introduire de nouveaux lorsqu'ils cherchent à diversifier leurs programmes d'affiliation. Nous avons déjà constaté une forte croissance à la fin de 2020 du nombre de partenaires technologiques acceptés dans les programmes d'affiliation et de l'augmentation du volume. En général, le canal d'affiliation deviendra encore plus diversifié à mesure que les annonceurs utilisent des affiliés sur un certain nombre de canaux : de l'App Intall, à la recherche vocale et à l'activité spécifique à la campagne.

Croissance des canaux d'affiliation - Le maintien et la recherche de nouveaux clients continueront d'être d'une grande importance à mesure que le champ de bataille en ligne deviendra encore plus encombré et que le canal d'affiliation jouera un rôle beaucoup plus important pour aider les annonceurs dans ce domaine. Parallèlement à cela, il y a la croissance du commerce social et le transfert des budgets vers le canal d'affiliation qui travaille déjà avec des partenaires tels que TikTok pour aider à accroître la notoriété et les ventes. Nous pourrions bientôt voir apparaître plusieurs magasins uniquement sur le canal des réseaux sociaux.

Le Machine learning et l'IA seront davantage adoptés par les réseaux, car ils cherchent à automatiser les tâches administratives lourdes, mais également à aider les équipes de service client, les clients et les partenaires plus efficacement.

Espoir - A notre grande surprise, malgré les confinements et les restrictions, de nombreuses entreprises Travel ont résisté à la tempête et ont survécu. Mon grand espoir pour 2021 est que les voyages reprendront de plus belle et que nous puissions toutes et tous partir en vacances en famille et entre amis … et si le secteur Travel est à nouveau ouvert, alors le canal d'affiliation sera l'endroit idéal pour les annonceurs du secteur !

Federica Postorino, Country Manager France

Nouveaux formats publicitaires - Interactif et bouche-à-oreille. Nous sommes trop stimulés par la publicité et nous devenons moins réceptifs. Après la tendance de la publicité hyper-personnalisée, les formats publicitaires deviennent maintenant interactifs en utilisant l'IA ou de simples conseils d'influenceurs ou de sites Web média. La publicité deviendra moins intrusive et plus intégrée dans le contenu.

Cookieless comme nouveau moyen de tracking - En 2021, les règles d'utilisation des cookies pour suivre les conversions changeront en France. Cela obligera les plateformes d'affiliation, les annonceurs et les éditeurs à réinventer la manière de suivre les performances sans cookies.

Libre-service et réseaux privés - Les annonceurs veulent avoir encore plus de contrôle sur leur programme d'affiliation. Nous avons lancé cette année notre plateforme en libre-service pour donner la possibilité aux PME de créer leur propre programme d'affiliation pour vendre leurs produits et services via notre réseau. On voit aussi encore plus de gros annonceurs qui souhaitent internaliser leur programme d'affiliation et créer un réseau privé. Cela leur permet de contrôler l'ensemble du parcours utilisateur et d'avoir une vision claire de la contribution de chaque point de contact.

Politique de Responsabilité sociale des entreprises (RSE) - L'importance de la RSE augmente d'année en année et cette crise de la covid pousse les entreprises à l'accélérer. Chaque entreprise, même les plateformes d'affiliation, doit définir quels sont ses engagements à respecter et doit mener son business de manière éthique et avec sensibilité envers les questions sociales, culturelles, économiques et environnementales.

Kristoffer Klockare, Regional Director Nordics

Marketing d'influence - Avec l'énorme succès de notre propre plateforme d'influence, Metapic, nous pensons que 2021 sera une très bonne année pour le marketing d'influence basé sur la performance. Dans l'ensemble, nous constatons un plus grand intérêt pour le marketing d'influence de la part des annonceurs et nous pensons que les dépenses mondiales en marketing d'influence augmenteront considérablement l'année prochaine. Les marques et les annonceurs recherchent toujours les moyens les plus efficaces de partager leur message à leur public cible en ligne, tandis que hors ligne, l'engagement physique est limité.

Les micro ou nano influenceurs ne sont pas nouveaux, mais ils continuent de croître à un rythme rapide. Avec des bases d'abonnés plus petites, ces influenceurs sont plus « petits » mais peuvent être sans doute être plus influents car leurs niveaux d'engagement ont tendance à être plus élevés. Étant donné que les micro-influenceurs créent leur propre contenu et gèrent directement leurs comptes, leurs publications ont un ton plus personnel qui résonne avec les abonnés, et les marques peuvent plus facilement se connecter avec eux.

Sources

(1): https://bloggingx.com/affiliate-marketing-statistics/