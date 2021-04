TradeDoubler : Pourquoi TikTok change la donne dans votre stratégie marketing

Gérez-vousvotre propre business ? Le marketingvia TikTokpeut être un excellent canal pour votre marque, car il y a relativement peu de concurrence sur cetteplateforme.

Vous venez de démarrer sur TikToket ne savez peut-être pas comment l'utiliser pour commercialiser votre entreprise?

Nous sommes là pour vous aider à intégrer TikTokdans votre stratégie marketing.

Deux de nos expertes Tradedoubler sont là pour partager des tips concernant la publicité sur TikToket vous expliquer comment l'application peut profiter à votre entreprise.

Pourquoi TikTok?

Julia: TikTokest actuellement l'une des plateformes de médias sociaux la plus performante. En peu de temps, TikToka atteint plus de 100 millions d'utilisateurs en Europe. TikTokséduit les plus jeunes, puisque 60% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans. Par conséquent, contrairement à Instagram ou Facebook, la plupart des utilisateurs de TikTokont ​​moins de 30 ans. Cependant, de plus en plus de personnes de plus de 30 ans l'utilisent déjà.

Comment fonctionne TikTok ?

Julia:La principale caractéristique de TikTokest le type de contenu que la plateforme propose, car le produit principal est un format devidéos courtes enregistrées avec des appareils mobiles. C'est un canal que nous recommandons à tous nos clients intéressés par des campagnes de brandingà travers des actions très visuelles et percutantes à des prix minimes.

Quels sont les différents types de publicité sur TikTok?

Alejandra : La plateforme propose différents types de publicité :

Annonces enchérissables / natives : annonces qui apparaissent dans le flux des utilisateurs redirigeant vers une URL ou un point d'accès. Les publicités natives plus axé es sur les performances permettent une segmentation par âge, sexe et centres d'intérêt, etc.

Prise de contrôle de la marque : la publicité apparaît instantanément lorsque l'utilisateur ouvre TikTok , avec la limite d'un annonceur par jour au maximum.

Hashtag Challenge : la campagne se concentre sur le contenu créé par les utilisateurs eux-mêmes, car vous leur demandez de participer à un défi. Ce type de publicité a un fort potentiel de viralité !

Branded Lenses : ce sont des filtres AR disponibles dans TikTok . Ce type de publicité offre un haut niveau de participation des utilisateurs !

Comment Tradedoubler peut-il aider les annonceurs avec TikTok?

Julia:En tant que l'un des premiers partenaires certifiés de TikTok, nous pouvons vous aider à activer rapidement votre campagne. Nous nous occupons de votre stratégie, de la mise en œuvre et de l'optimisation de votre campagne : à partir de l'alignement de vos objectifs de marque, de la création d'une stratégie, de l'optimisation des opportunités, au reportingde votre campagne.

Utilisation de TikTok : pour quelles marques ?

Alejandra : Les utilisateurs TikTok sontpour la plupart jeunes, avec un pourcentage légèrement plus élevé de femmes que d'hommes. Sur la base de cet objectif, vous pourriez penser que TikTokn'est qu'un canal pour les vêtements, les cosmétiques, le divertissement et la technologie.

Cependant, ces derniers mois, il y a eu une augmentation significative de l'âge des utilisateurs enregistrés sur la plateforme, en particulier pour ceux de plus de 35 ans. Nous conseillons TikTokpour toute marque qui souhaite communiquer avec la prochaine génération et utiliser la plateforme pour sa notoriété.

Quels sont les avantages de l'utilisation de TikTok dans votre stratégie marketing?

Julia : Rencontrez la prochaine génération

Vous pouvez entrer en contact avec une audience TikTokexclusive inaccessible via de nombreux autres canaux et promouvoir votre produit auprès des premiers utilisateurs de manière créative et immersive. Que ce soit à travers un défi d'idée, d'outil ou d'hashtag, vous pouvez atteindre votre public cible avec des publicités innovantes.

De plus, vous pouvez cibler votre public en fonction des intérêts et des profils démographiques pour générer une base de fans et augmenter la notoriété de votre marque.

Alejandra: des prix attractifs

En tant que l'un des premiers partenaires publicitaires certifiés de TikTok, nous vous donnons accès au canal de médias sociaux à la croissance la plus rapide au monde. Vous pouvez bénéficier d'une tarification rentable sur un modèle auCPM.

Quels conseils avez-vous pour une stratégie TikTok réussie ?

Alejandra :

Appel à l'actio n : Soyez clair sur l'objectif de la campagne et exprimez-le de la meilleure façon possible. Les campagnes peuvent être orientées pour visiter un site Web, acheter des produits, visiter le magasin, télécharger l'application du client, etc.

Créativité : TikTok est visuel. Une vidéo accrocheuse c' est la clé !

Musique : contrairement à de nombreux autres réseaux sociaux, pour TikTok , l'audio est actif par défaut. Le choix de la bonne musique peut être crucial pour le succès de votre campagne.



Comment créer du contenu marketing TikTok intéressant?

Julia:Étant donné que la plateforme est relativement nouvelle et que les tendances évoluent constamment sur l'application, il n'y a pas de recettemiraclepour réussir.

Cependant, TikToka une énorme culture de tendance qui est l'environnement idéal pour tester et essayer quelque chose de nouveau. Et si votre première vidéo TikTokn'est pas un succès du jour au lendemain, ne vous découragez pas : il est important de continuer d'essayer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution pour votre marque et votre public.

Si vous souhaitez rencontrer la prochaine génération d'utilisateurs très engagés et générer une croissance exponentielle pour votre entreprise grâce à TikTok, contactez [email protected]