TradeDoubler : Pourquoi les petites entreprises doivent-elles utiliser l'affiliation marketing ?

Développer votre entreprise nécessite beaucoup de temps et d'argent. Dans un premier temps, ces ressources manquent aux petites entreprises et aux start-ups. C'est pourquoi trouver des fonds nécessaires pour développer une PME est l'un premiers défis à relever !

La stratégie gagnante ? L 'affiliation !

L 'affiliation pour les PME

L'affiliation est un type de marketing basé sur la performance où les annonceurs récompensent une personne ou une entreprise pour leur avoir envoyé des clients. C'est une stratégie de vente que toutes les PME peuvent utiliser pour se développer. Bien que l'affiliation soit une excellente stratégie pour toute entreprise, ce canal est particulièrement utile pour les PME. Avec des ressources limitées (et parfois même pas d'équipe marketing existante), les PME peuvent utiliser l'affiliation comme une forme d'externalisation. C'est un moyen sûr d'explorer et expérimenter le marketing sans avoir besoin de connaissances et d'expertises ni de gaspiller des ressources inutiles, car vous ne payez qu'une fois les ventes réalisées chez vous. Aucun investissement n'est nécessaire au départ.

Quels sont les avantages pour les PME ?

Performance

L'affiliation est un canal marketing rentable et sûr. Vos dépenses marketing égalent le résultat que vous obtenez de votre affilié, une stratégie vraiment gagnante pour votre entreprise !

Équipe de vente externalisée

Comme mentionné précédemment, vous pouvez imaginer l'affiliation marketing comme une forme d'externalisation. Vos affiliés agiront en tant qu'équipe de vente, promouvant vos produits sur leurs canaux et tirant parti de leur audience. Pendant que vos affiliés font le gros du travail, vous pouvez concentrer vos ressources sur d'autres sujets importants en plus du marketing.

Connectez-vous à de nouvelles audiences

Chaque éditeur avec qui vous travaillerez a déjà une audience établie. L'affiliation permet de cibler l'audience de vos affiliés et d'élargir ainsi la vôtre. Vous serez en mesure de toucher des audiences qui étaient difficiles à atteindre auparavant et de créer votre propre audience en peu de temps.

Renforcez la notoriété de votre marque

Àmesure que vous commencez à toucher une audience beaucoup plus large et que le trafic vers votre entreprise augmente via vos affiliés, la notoriété de votre marque augmentera en conséquence. Une notoriété accrue de la marque vous rendra non seulement plus reconnaissable et donc plus digne de confiance pour les consommateurs, mais vous aidera également à fidéliser votre clientèle sur votre marché.

Trafic

Les affiliés vous apportent des prospects, du trafic et des ventes réelles. Ils vous aident à élargir votre portée, à développer votre entreprise et à vous classer plus haut dans les résultats des moteurs de recherche, ce qui entraînera encore plus de trafic organique à long terme.

Comment débuter ?

Laissez-nous vous présenter Grow, notre plateforme pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur ! La bonne nouvelle est que vous pouvez vous inscrire gratuitement et essayez la plateforme Grow pendant 30 jours, ce qui vous donne le temps d'élaborer une stratégie pour lancer un programme attractif que les partenaires en ligne voudront promouvoir. Aucune compétence technique ou de codage n'est requise.

Grow propose une intégration de tracking plug-and-play pour les principales plateformes d'e-commerce telles que Woocomerce, Prestashop et Shopify.

Nous prenons en charge toutes les tâches administratives, gérons le paiement des commissions et rationalisons tous les processus financiers, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important pour vous : initier des partenariats avec des affiliés de notre vaste réseau et commencer à générer des ventes.