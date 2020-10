Tradedoubler : devient partenaire officiel de TikTok

Paris, le 13 octobre 2020, Tradedoubler (Reworld Media), groupe international de marketing digital, annonce son partenariat avec TikTok en Europe. Ce partenariat avec le réseau social le plus en vogue au monde lui permet d'étendre significativement ses capacités en vue d'atteindre de nouveaux publics.

Avec ce partenariat avec TikTok, Tradedoubler offre à ses clients et partenaires de nouvelles opportunités d'accroître la notoriété de leur marque et le trafic sur leur site web. Le groupe est en mesure de les connecter à la communauté TikTok qui est composée de plus de 800 millions d'utilisateurs actifs par mois.Le réseau social TikTok offre de surcroit :

Une communauté engagée - 45 min par jour par utilisateur

Un reach très important - application la plus téléchargée en 2020

Présentant le programme de partenariat marketing, Melissa Yang, responsable des partenariats écosystémiques de TikTok, a déclaré : «Nous sommes ravis de collaborer avec certains des leaders les plus stratégiques et les plus fiables de l'industrie de la publicité et de continuer à donner accès aux spécialistes du digital marketing à plus d'outils pour réussir à créer, mesurer et optimiser les campagnes publicitaires sur TikTok.»

«Ce partenariat entre Tradedoubler et TikTok va permettre de générer des résultats supplémentaires pour nos clients, en maximisant la visibilité de leur marque et en interagissant avec les utilisateurs de façon authentique », Federica Postorino, Directrice France de Tradedoubler.

L'expertise de Tradedoubler pour promouvoir les marques sur TikTok s'étend de la planification et de la création de campagnes, à l'optimisation et à la mesure des résultats. Tradedoubler a la capacité de lancer des campagnes dans 23 pays d'Europe et du monde entier, notamment aux États-Unis, au Japon et en Australie.

A propos de Tradedoubler

Tradedoubler est une entreprise leader de digital marketing basée sur la performance et une technologie alimentée par un réseau unique. En combinant 20 ans d'innovation et d'expertise dans le marketing digital, une présence internationale et une plateforme technologique de référence sur le marché, Tradedoubler offre des solutions sur mesure pour les annonceurs et éditeurs. Fondée en Suède en 1999, Tradedoubler a été une société pionnière de l'affiliation marketing en Europe et a dès lors proposé des offres incluant des « data driven insights », tracking du parcours utilisateurs grâce à son outil de Business Intelligence. Tradedoubler compte parmi ses annonceurs : Accor Microsoft Store, HP, et CDON. Tradedoubler est une filiale du groupe Reworld Media et est cotée en bourse au Nasdaq OMX du Stockholm Exchange.

