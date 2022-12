Tradedoubler : établit un partenariat avec Rightlander

Londres, le 5 décembre 2022 - Rightlander a annoncé un partenariat avec Tradedoubler dans le but d'améliorer la conformité de ses affiliés et de renforcer les mesures de "gambling" responsable.

Rightlander est surtout connu pour fournir aux réseaux d'affiliation marketing les outils pour les aider à rester conformes, y compris Screen, qui automatise le filtrage du contenu des partenaires avant qu'ils ne soient approuvés pour un programme d'affiliation, réduisant ainsi le risque de dommages à la marque et de trafic de mauvaise qualité.

Selon les termes du partenariat, Rightlander va monitorer le contenu sur les sites partenaires, les médias sociaux, les publicités PPC, les e-mails, le streaming vidéo et les messages instantanés pour s'assurer que toutes les offres sont à la fois exactes et conformes, conformément aux exigences réglementaires. De plus, ils surveilleront les offres en direct pour des descriptions de produits et des prix précis, s'assurant que les partenaires affiliés suivent les directives de marque de Tradedoubler.

James Maley, directeur international, éditeur et réseau chez Tradedoubler

"Tradedoubler est ravi de collaborer avec Rightlander, car nous sommes impatients d'établir une relation fructueuse à mesure que notre engagement envers la qualité du réseau se renforce." James Maley, directeur international, éditeur et réseau chez Tradedoubler



Ian Sims, fondateur de Rightlander.com

"Nous sommes évidemment ravis d'avoir un nom aussi établi et prestigieux dans l'affiliation marketing que Tradedoubler en tant que client. Rightlander s'est beaucoup concentré en 2022 sur la création d'outils de conformité pour aider les réseaux et les marketplaces à assurer la conformité du contenu de leurs marchands et clients, un processus qui a suscité des inquiétudes particulières sur les marchés réglementés. La découverte de nouveaux contenus d'éditeurs, leur monitoring régulier et notre nouveau produit Screen pour évaluer le contenu des affiliés sont au cœur de notre proposition de réseau et des recommandations comme celle-ci sont très gratifiantes ». - Ian Sims, fondateur de Rightlander.com

Rightlander Screen utilise une technologie d'exploration à la demande pour vérifier les sites affiliés pour les marqueurs de « Red Flag » et pour vérifier que le nouveau contenu ne présente pas de risque réglementaire ou ne représente pas un sentiment de marque négatif. Les « crawlers » plongent profondément dans les sites affiliés et peuvent détecter les grossièretés, le contenu non modéré, les références au discours de haine, à la pornographie, à l'extrémisme et à la violence, les mentions de substances contrôlées ou de médicaments sur ordonnance et autres signaux d'alarme similaires, offrant une analyse rapide et aidant les réseaux à décider si l'affilié est adapté. Les robots d'exploration peuvent également être personnalisés pour filtrer les termes «Red Flag» et donner un aperçu du contenu du site, les aidant ainsi à mieux évaluer la pertinence.

A propos de Rightlander

Rightlander est une plateforme de publicité et de conformité des affiliés à la pointe de la technologie qui permet aux annonceurs et aux réseaux d'identifier les contenus potentiellement non conformes sur différentes régions. Pour ce faire, Rightlander analyse le contenu des affiliés au sein du marché cible, recherche des événements ou des conditions définis par les clients et les régulateurs, et envoie des alertes lorsqu'il trouve un contenu qui répond à ces conditions. Lancé en janvier 2018, le produit Rightlander.com s'est rapidement étendu à plusieurs régions à travers le monde et est utilisé par de nombreux annonceurs, réseaux d'affiliation et régulateurs de premier plan pour les aider à maîtriser leurs responsabilités en matière de conformité des affiliés.

