Tradedoubler : fait l'acquisition de l'activité d'App Install de Pocket Media

Stockholm - 22 septembre 2020 - Tradedoubler a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'activité d'installation d'applications mobiles de Pocket Media, un réseau multimédia mobile basé aux Pays-Bas.

Tradedoubler ajoute cette solution d'installation d'applications mobiles à son activité existante et répond à la demande croissante des annonceurs de couvrir l'ensemble du parcours utilisateur (de l'installation de l'App à la conversion). Avec cette acquisition, Tradedoubler élargit sa base de clients et s'enrichit de talents techniques supplémentaires dans le but d'accélérer son expansion dans des applications à croissance rapide.

«Les campagnes d'App Install et l'App marketing en général sont un canal de plus en plus important pour nos clients. Cette offre complète parfaitement nos solutions de marketing à la performance et aidera nos clients à obtenir les meilleurs résultats et à développer davantage leur activité. », a déclaré Matthias Stadelmeyer, CEO de Tradedoubler.

Benjamin Pomerantz, fondateur de Pocket Media, a ajouté: « C'est une excellente étape pour notre entreprise. Pocket Media a une offre de produits très solide et Tradedoubler nous apporte une valeur stratégique, étant un leader du marché du marketing à la performance. Cela nous permet d'étendre notre activité et de faire de l'acquisition d'utilisateurs pour les applications une partie intégrante de Tradedoubler. Nous sommes impatients de travailler avec Tradedoubler et d'accueillir de nouveaux clients. »

La solution d'installation d'application de Pocket Media sera intégrée chez Tradedoubler à partir du 1er octobre 2020. Les clients Tradedoubler sur tous les marchés pourront dès lors lancer des campagnes d'App Install sur un modèle de coût par installation.

A propos de Pocket Media



Pocket Media, fondée à Amsterdam en 2012, est un réseau multimédia mobile qui représente plusieurs grandes marques internationales et accompagne des centaines d'Apps

