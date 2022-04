Tradedoubler : lance le programme Festina en exclusivité en France !

Festina (ID 327183) est une marque leader sur le marché mondial de l'horlogerie. Actuellement, Festina a une présence consolidée dans plus de 90 pays sur les cinq continents. Générant, annuellement, la vente de plus de 5 millions de montres.

En plus d'être leader sûr de nombreux marchés stratégiques, grâce à la qualité des produits de la marque, Festina se distingue également par son exceptionnel rapport qualité-prix et par l'attention particulière offerte par le service après-vente.

La marque conçoit et fabrique des montres élégantes pour hommes et femmes, en s'engageant toujours à innover et à anticiper les tendances du marché.

Actuellement, l'une des collections les plus remarquables est la Festina Connected, une collection qui propose des montres élégantes au look analogique, mais dotées de toutes les fonctionnalités des smartwatches les plus complètes.

Pourquoi rejoindre le programme d'affiliation Festina ?

Des nouveautés, animations et partenariats tout au long de l'année pour développer votre trafic

Des supports de communication variés et adaptés à vos besoins : bannières, liens textes…

Une équipe digitale dédiée pour vous accompagner sur la génération de trafic et de revenus

Rémunérations : 8% CPA

Des offres et des partenariats attractifs toute l'année ! En ce moment :

10 % de réduction pour le premier achat sur le site Web

Livraison gratuite 24/48h pour les achats supérieurs à 99€

Pour l'achat d'une montre pour femme supérieure à 89€*

Contact AM : justin.ouaggini@tradedoubler.com