Tradedoubler : lance le programme Irish Ferries en exclusivité en France !

Irish Ferries(ID 324841) est le plus grand opérateur de ferry sur la mer d'Irlandeet est un leader du marché du transport de voitures, de véhicules et de passagers sur les lignes entre l'Irlande, la Grande-Bretagne et la France. C'est une référence dans le domaine des voyages, Irish Ferries a reçu le prix de « Meilleure compagnie de ferries » pendant plusieurs années consécutives par les professionnels du voyage en Irlande et au Royaume-Uni.

Irish Ferries exploite les routes suivantes :

Mer d'Irlande : Dublin - Holyhead - Dublin

Mer d'Irlande : Rosslare - Pembroke - Rosslare

Continental : Dublin - C herbourg et Calais - Douvres



Avec plus de 1,5 million de passagers et 401 300 véhicules de tourisme par an, sur un réseau de cinq lignes, et jusqu'à 17 traversées quotidiennes Irish Ferries est la première compagnie de ferries à vendre des voyages vers l'Irlande depuis la Grande-Bretagne et le continent.

Pourquoi rejoindre le programme d'affiliation Irish Ferries ?

Des nouveautés, animations et partenariats tout au long de l'année pour développer votre trafic

Des supports de communication variés et adaptés à vos besoins : bannières, liens textes…

Une équipe digitale dédiée pour vous accompagner sur la génération de trafic et de revenus

Des offres et des partenariats attractifs toute l'année !

Rémunérations : de 2% à 5% CPA

Leviers autorisés : Affinitaires, Cashback, Codes promos

Contacts AM : theo.rubio@tradedoubler.com