Tradeweb Markets Inc. : Un support moyen terme à exploiter

Données financières USD EUR CA 2023 1 315 M - 1 228 M Résultat net 2023 379 M - 354 M Tréso. nette 2023 1 413 M - 1 321 M PER 2023 43,1x Rendement 2023 0,51% Capitalisation 14 611 M 14 611 M 13 651 M VE / CA 2023 10,0x VE / CA 2024 8,78x Nbr Employés 1 091 Flottant 46,6% Prochain événement sur TRADEWEB MARKETS INC. 27/07/23 Q2 2023 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Clôture 69,03 $ Objectif de cours Moyen 83,69 $ Ecart / Objectif Moyen 21,2% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs William Hult Chief Executive Officer & Director Thomas Pluta President & Director Sara Hassan Furber Chief Financial Officer Lee Olesky Non-Executive Chairman Justin Peterson Chief Technology Officer