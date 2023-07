Tradeweb Markets Inc. se concentre sur la création et l'exploitation de places de marché électroniques pour l'écosystème financier. La société est au service de divers secteurs, notamment les clients de gros et de détail, les gestionnaires d'actifs, les fonds spéculatifs, les compagnies d'assurance, les banques centrales, les banques et les courtiers, les sociétés de négociation pour compte propre et les sociétés de courtage de détail et de conseil financier, ainsi que les courtiers régionaux. La technologie de la société prend en charge plusieurs classes d'actifs, protocoles de négociation et zones géographiques. La société fournit un accès aux marchés, aux données et aux analyses, à la négociation électronique, au traitement direct et aux rapports. Elle offre également des solutions de négociation pour les sociétés de conseil financier et les négociants avec sa plateforme Tradeweb Direct.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières