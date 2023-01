Analyse - Les traders obligataires reprennent du poil de la bête sur des marchés obsédés par les taux.

Les traders en produits à revenu fixe, devises et matières premières (FICC) ont soutenu les bénéfices des banques l'année dernière malgré des marchés de transactions moroses. Et les traders qui ont surmonté la nouvelle volatilité du marché sont prêts à prolonger leur série de gains, ont déclaré des banquiers chevronnés à Reuters.

Chez Bank of America Corp, les revenus FICC ont bondi de 49% à 2,3 milliards de dollars, portant les revenus annuels de la division de négociation à leur plus haut niveau depuis 2010, selon le rapport sur les résultats de la banque publié vendredi. Chez Citigroup Inc, les revenus tirés des titres à revenu fixe ont bondi de 31 % à 3,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, tandis que chez JPMorgan Chase & Co, ils ont grimpé de 12 % à 3,7 milliards de dollars.

"Tout le monde est un macro-trader maintenant", a déclaré Jim DeMare, président de la division des marchés mondiaux de Bank of America, faisant référence aux investisseurs qui parient sur des actifs influencés par les tendances économiques.

"Tout le monde veut parler de l'inflation, tout le monde veut parler de la politique des banques centrales", a déclaré DeMare, qui a travaillé auparavant chez Salomon Brothers, le légendaire magasin d'obligations dont il est question dans le livre classique de Michael Lewis, "Liar's Poker", paru en 1989.

Les traders FICC connaissent une renaissance après des années de marasme. Dans un retour aux années 1970, l'inflation fait à nouveau vaciller les économies. Le protectionnisme est de retour. Et les données économiques provoquent un buzz dans les salles de marché, sans les cris des époques précédentes. "Une autre forte performance dans le trading a permis de compenser le déclin de l'activité de banque d'investissement à l'échelle du secteur", a écrit Daniel Pinto, président de JPMorgan, dans une note aux employés. Vendredi, la division des marchés de la banque a affiché son deuxième plus haut revenu annuel.

Les spécialistes des obligations sur le marché des 22 000 milliards de dollars de bons du Trésor sont très demandés car la Réserve fédérale et les autres banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt de manière agressive au cours des deux dernières années. Les traders s'attendent à rester occupés alors que la croissance ralentit, que la pandémie recule, que les combats se poursuivent en Ukraine et que les tensions entre les États-Unis et la Chine couvent.

Leur retour coïncide avec le fait que les responsables de la politique économique dépoussièrent leurs manuels de jeu d'avant 2008. Après la crise financière, les banquiers centraux des États-Unis et des économies avancées ont stabilisé les marchés en maintenant des taux d'intérêt proches de zéro. Mais lorsque la pandémie a frappé, ils ont intensifié les mesures de relance pour éviter un désastre économique. L'inversion de ces politiques a ébranlé les marchés.

"Nous n'avons pas manqué d'événements, de réactions et d'implications extraordinaires, du type de ceux qui n'arrivent qu'une fois par génération", a déclaré Ashok Varadhan, co-responsable de la division banque et marchés mondiaux de Goldman Sachs, récemment fusionnée à New York. "Cela a été un catalyseur d'activité et d'opportunité" pour les clients, a-t-il ajouté.

Goldman publiera ses résultats plus tard mardi.

L'indice boursier S&P 500 a chuté de 19,4 % l'année dernière, alors que le rendement du Trésor américain à 10 ans a bondi à 3,8 %, tandis que le dollar a augmenté de 7,9 % par rapport aux principales devises.

Sur les plateformes électroniques de négociation d'obligations de Tradeweb Markets Inc, les volumes quotidiens moyens ont augmenté de près de 10 % en 2022.

"C'est le type de marché où cet ensemble de compétences de la vieille école des revenus fixes entre en jeu plus que jamais", a déclaré Billy Hult, qui est devenu directeur général ce mois-ci. Hult donne aux stagiaires de la société des copies de "Liar's Poker" pour appuyer son propos.

Michael de Pass, responsable du trading des taux chez Citadel Securities, estime que la volatilité et l'activité restent élevées, les participants étant focalisés sur les données relatives à l'inflation américaine. Ces données ont usurpé le rapport mensuel sur l'emploi en tant qu'indicateur économique le plus suivi à Wall street, a-t-il déclaré. Citadel Securities se lancera dans les swaps d'inflation en 2023.

Chez Jefferies Financial Group Inc, les revenus des transactions obligataires du quatrième trimestre ont bondi de 71 %.

"Il y a de nouveau de l'argent à gagner dans les revenus fixes" pour les investisseurs obligataires, a déclaré le président de Jefferies, Brian Friedman. "Avant, c'était la recherche du rendement ; maintenant, c'est le choix du rendement". Jeudi, les responsables de la Fed ont exprimé leur soulagement quant au ralentissement de l'inflation en décembre, ouvrant la voie à une éventuelle réduction à un quart de point du taux d'intérêt lors de leur réunion du 31 janvier. Les marchés surveillent de près la Fed à la recherche de signaux.

"Si vous alliez voir n'importe lequel de nos traders en ce moment dans n'importe quelle classe d'actifs - actions, hypothèques, matières premières - ils vous diraient qu'ils négocient les taux d'intérêt américains", a déclaré Troy Rohrbaugh, responsable mondial des marchés chez JPMorgan, qui a négocié des options sur devises plus tôt dans sa carrière.

"Les volumes sont restés élevés pendant une grande partie de 2022, et les investisseurs ont cherché à savoir quand l'inflation allait se retourner. Lorsque ce sera le cas, je m'attendrais à ce que leur appétit pour le risque augmente immédiatement", a déclaré M. Rohrbaugh.