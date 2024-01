Tradeweb Markets Inc. se concentre sur la construction et l'exploitation de places de marché électroniques pour l'écosystème financier. Les places de marché de la société facilitent les échanges dans toute une série de catégories d'actifs, notamment les taux, le crédit, les actions et les marchés monétaires. La société fournit à ses clients des solutions tout au long du cycle de vie des transactions, y compris des données et des analyses pré-négociation, une exécution intelligente des transactions, un traitement direct et des données, des analyses et des rapports post-négociation. Sa technologie prend en charge de multiples classes d'actifs, protocoles de négociation et zones géographiques. Elle fournit des pools de liquidités importants aux clients institutionnels, de gros et de détail par l'intermédiaire de ses plateformes Tradeweb Institutional, Dealerweb et Tradeweb Direct. Elle dessert un large éventail de secteurs, notamment les clients institutionnels, de gros et de détail, les gestionnaires d'actifs, les fonds spéculatifs, les compagnies d'assurance, les banques centrales, les banques et les négociants, les sociétés de négociation pour compte propre, les sociétés de courtage de détail et les sociétés de conseil financier, ainsi que les négociants régionaux.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières