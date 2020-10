Tradeweb Markets : Le premier package électronique de swap SONIA versus contrat à terme sur le Gilt a été exécuté sur Tradeweb

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq : TW), un important opérateur mondial de places de marché électroniques pour les marchés de taux, du crédit, d’actions et monétaires, a annoncé aujourd’hui être la première plateforme de négociation à faciliter l’exécution électronique de swaps SONIA contre des contrats à terme sur le Gilt pour les investisseurs institutionnels. La première transaction électronique a été réalisée sur la plateforme de swaps de taux d'intérêt de Tradeweb entre Capula Investment Management et J.P. Morgan en tant que fournisseur de liquidités.

Les contrats à terme sur le Gilt sont des contrats sur produits dérivés livrables, basés sur des paniers d'obligations du gouvernement du Royaume-Uni. Ils permettent aux participants aux marchés de se couvrir ou de bénéficier d'une exposition au risque de taux d'intérêt de la livre britannique (GBP). Une transaction de swap contre contrat à terme – également connue sous le nom d'invoice spread (écart de risque de crédit) – consiste en l’achat/la vente simultanés d’un contrat à terme contre un swap de taux d'intérêt commençant à la valeur spot ou différé.

Historiquement, les invoice spreads étaient négociés en utilisant le taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) comme base tarifaire pour la partie swaps de la transaction. Cependant, comme le LIBOR doit perdre son soutien réglementaire d’ici fin 2021, les marchés britanniques de la dette et des dérivés accélèrent leur transition vers l'indice SONIA (Sterling Overnight Index Average), le taux sans risque (RFR) désigné par la Banque d’Angleterre.

« Le lancement sur notre plateforme de la négociation d’invoice spreads basés sur l’indice SONIA apporte davantage de transparence et d’efficacité dans l’exécution de ces packages », a déclaré Bhas Nalabothula, responsable des dérivés de taux d'intérêt européens chez Tradeweb. « Conjointement avec J.P. Morgan, nous continuons de tirer parti de nos antécédents de collaboration avec les clients pour faire avancer la négociation électronique de swaps de taux d'intérêt. »

Le basculement vers d’autres taux est bien avancé, mais comme le LIBOR est intégré dans les modèles d'exploitation de la plupart des sociétés, les marchés financiers restent confrontés à de nombreux défis. Pour ce qui concerne la livre sterling, Tradeweb travaille en étroite collaboration avec des institutions sur le marché des swaps en livres sterling, afin de garantir une poursuite de l’innovation et une progression continue vers la négociation électronique avec l'indice SONIA. En mars 2020, SONIA est devenu la référence pour les dérivés de taux d'intérêt en GBP sur la plateforme de swaps de taux d'intérêt de Tradeweb.

Tradeweb a également travaillé avec des participants aux marchés pour offrir des outils et données additionnels, qui aideront à transférer la négociation des swaps en livres sterling vers SONIA. Par exemple, conjointement avec J.P. Morgan, Tradeweb a développé des solutions répondant aux besoins du marché, cela inclut le lancement de l’exécution électronique pour les packages activement négociés de swap SONIA versus contrat à terme sur le Gilt.

« Nous sommes ravis d’être le premier fournisseur de liquidités pour la négociation électronique sur Tradeweb d’invoice spreads basés sur l’indice SONIA », a affirmé Kari Hallgrimsson, coresponsable du département Négociation de taux dans la région EMEA chez J.P. Morgan. « Il s’agit d’une étape importante dans le développement du marché des dérivés SONIA, qui démontre notre capacité à mener le changement de la référence pour les contrats de swaps de taux d'intérêt en livres sterling. »

Tradeweb s’efforce d’apporter davantage de liquidité et de transparence sur les marchés RFR dans le monde entier pour de multiples devises, y compris USD SOFR et EUR €STR. Les clients peuvent envoyer des demandes d’échange à de multiples courtiers, les mettant ainsi en concurrence pour tarifer des ordres via les protocoles request-for-quote (RFQ) ou request-for-market (RFM). Ils peuvent également télécharger directement leurs portefeuilles IBOR existants vers l’outil d’échange de listes de Tradeweb, et les convertir en RFR via un processus rationalisé qui les aide à obtenir la meilleure exécution.

Tradeweb procure depuis 2005 davantage de transparence sur le marché des swaps de taux d'intérêt, contribuant ainsi à réduire le risque et à créer des marchés plus compétitifs et plus efficaces. De nombreuses premières sur le marché ont été exécutées sur Tradeweb – le premier échange électronique de compression de swaps, la première négociation électronique d’options de swap, les premiers échanges électroniques de swaps d'inflation compensés et de packages multi-actifs –, contribuant ainsi au développement du secteur des produits dérivés.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq : TW) est un opérateur de premier plan mondial de places de marché électroniques pour les marchés de taux, du crédit, d’actions et monétaires. Fondé en 1996, Tradeweb offre un accès aux marchés, à des données et analyses, à la négociation électronique, au traitement direct et à des solutions de déclaration pour plus de 40 produits destinés aux clients des marchés institutionnel, de gros et de détail. Les technologies avancées développées par Tradeweb améliorent la détermination des prix, l'exécution des ordres et les flux de transactions, tout en offrant une échelle plus importante et en contribuant à réduire les risques liés aux opérations de courtage des clients. Tradeweb dessert environ 2 500 clients dans plus de 65 pays. En moyenne, Tradeweb a facilité des échanges pour une valeur notionnelle supérieure à 780 milliards de dollars par jour au cours des quatre derniers trimestres fiscaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.tradeweb.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations concernant, entre autres, le calendrier, la disponibilité et la performance prévus des opérations de négociation d’invoice spreads SONIA de Tradeweb, nos orientations, y compris nos orientations pour 2020, et nos performances futures, le secteur et les marchés sur lesquels nous opérons, nos attentes, convictions, plans, stratégies, objectifs, perspectives et hypothèses, ainsi que les événements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Par ailleurs, les déclarations ci-incluses concernant la pandémie de COVID-19, dont les répercussions potentielles restent intrinsèquement incertaines, constituent des énoncés prospectifs.

Nous avons fondé ces énoncés prospectifs sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Bien que nous pensions que ces attentes, hypothèses, estimations et projections soient raisonnables, de tels énoncés prospectifs ne sont que des prévisions et impliquent des risques et incertitudes, connus et inconnus, dont bon nombre échappent à notre contrôle. Ces facteurs importants, ainsi que d’autres, notamment ceux évoqués dans la rubrique « Risk Factors » des documents de Tradeweb Markets Inc. déposés ou fournis à la SEC, sont susceptibles de provoquer un écart sensible entre nos résultats, performances ou accomplissements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas des garanties de performance future, et les résultats réels de nos opérations, notre situation financière et nos liquidités, ainsi que le développement du secteur et des marchés dans lesquels nous opérons, pourraient différer sensiblement des énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. En outre, même si les résultats de nos opérations, notre situation financière ou nos liquidités, et les événements dans le secteur et sur les marchés dans lesquels nous opérons, sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, ils ne sauraient prédire les résultats ou développements lors de futures périodes. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de leur formulation. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mise à jour ou de révision, ni d’annonce publique d’une quelconque mise à jour ou révision de l’un quelconque des énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations, à cause d’événements futurs ou pour toute autre raison, après la date du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201022005771/fr/