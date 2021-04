Tradeweb Markets : s'associe au Programme de partenariat de la Climate Bonds Initiative

La société annonce que les obligations climatiques examinées représentent un volume record de 79 mds USD du total des activités de trading

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), un opérateur mondial de premier plan de marchés électroniques pour les marchés de taux, du crédit, boursiers et monétaires, a annoncé aujourd’hui avoir rejoint le Programme de partenariat de la Climate Bonds Initiative, un mouvement mondial visant à mobiliser les marchés obligataires pour trouver des solutions au changement climatique. La Climate Bonds Initiative est une organisation internationale sans but lucratif axée sur les investisseurs et œuvrant pour la promotion de l’investissement dans des projets et des actifs indispensables à une transition rapide vers une économie à faibles émissions de carbone et résiliente au changement climatique.

Le Climate Bonds Standard and Certification Scheme (Système de normalisation et de certification des obligations climatiques) est un système de labellisation pour les obligations, les prêts et autres titres de dette. Il est basé sur des critères scientifiques rigoureux garantissant la cohérence avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Ce système est utilisé dans le monde entier par les émetteurs d’obligations, les gouvernements, les investisseurs et les marchés financiers pour donner la priorité aux investissements qui contribuent réellement à la lutte contre le changement climatique. La Climate Bonds Initiative assure un suivi du marché labellisé vert depuis 2009. En devenant partenaire de la Climate Bonds Initiative, Tradeweb souligne sa volonté de promouvoir la visibilité et l’accessibilité de l’activité de trading d’obligations vertes pour un vaste éventail de classes d’actifs et de s’appuyer sur les données de la Climate Bonds Initiative pour garantir la transparence et la précision des volumes de trading d’obligations vertes.

«Tradeweb, l’un des plus grands marchés d’obligations vertes au monde, est fier de devenir un partenaire officiel de la Climate Bonds Initiative, a déclaré Lee Olesky, directeur général de Tradeweb Markets. Un système financier mondial durable, ce n’est plus une option, c’est une nécessité. C’est pourquoi nous devons nous baser sur les données et la recherche ESG disponibles pour promouvoir la transparence et l’intégrité du trading des obligations vertes et sociales.»

En 2020, les obligations climatiques examinées par la Climate Bonds Initiative ont représenté 79 milliards USD sur une valeur totale de 82 milliards USD de trading d’obligations vertes réalisé sur Tradeweb, soit une augmentation de 65% d’obligations vertes examinées par rapport à 2019. Les 3 milliards USD restants correspondent au trading de titres de dettes verts non alignés.

Faits marquants du trading d’obligations vertes en 2020:

56,4 mds USD de trésorerie au taux de base levés par les obligations souveraines mondiales Obligations souveraines européennes (43,9 mds USD) et autres* obligations mondiales (12,0 mds USD)

22,7 mds USD de prêts à court terme levés par les obligations d’entreprises américaines et européennes Dette européenne (15,5 mds USD) et dette high-grade américaine (5,7 mds USD)



«Les investissements verts se développent en ampleur et en diversité et Tradeweb occupe une position importante sur le marché, a déclaré Sean Kidney, directeur général de la Climate Bonds Initiative. Nous sommes ravis d’accueillir Tradeweb au sein de notre Programme de partenariat et sommes impatients de collaborer avec leur équipe pour mettre à la disposition des investisseurs institutionnels de meilleures informations et une plus grande transparence.»

«L’offre multi-actifs de Tradeweb nous donne un point de vue unique sur l’activité de trading ESG, a ajouté Simon Maisey, responsable mondial du développement de l’entreprise chez Tradeweb. Nous nous efforçons de renforcer les stratégies d’investissement durable de nos clients au moyen de solutions qui repèrent et mettent en évidence efficacement les obligations vertes sur notre plateforme. Ainsi, nous leur offrons une vision exhaustive de l’activité concernant un vaste éventail de classes d’actifs.»

Du fait de la formidable croissance des marchés verts et durables observée ces dernières années, un nombre croissant de gouvernements et d’entreprises s’engagent désormais avec les investisseurs en faveur d’initiatives compatibles ESG et ayant un impact environnemental ou social. La collaboration de Tradeweb avec la Climate Bonds Initiative permet aux acteurs du marché de disposer d’informations précieuses sur cette activité de trading; elle leur offre une vision plus claire de la manière dont les obligations vertes et autres titres durables se négocient par rapport à leurs homologues non verts. Tradeweb est déterminé à développer des outils de repérage des obligations vertes au sein d’un vaste éventail de classes d’actifs, des balises obligation verte étant déjà disponibles pour les obligations souveraines européennes et le crédit mondial..

* Autres obligations mondiales: obligations souveraines AUD, NZD, JPY, CAD, obligations sécurisées, agences américaines et autres entités supranationales.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW) est un opérateur mondial de premier plan de marchés électroniques pour les marchés de taux, du crédit, boursiers et monétaires. Fondé en 1996, Tradeweb offre un accès aux marchés, à des données et analyses, à la négociation électronique, au traitement direct et à des solutions de déclaration grâce à plus de 40 produits destinés aux clients des marchés institutionnel, de gros et de détail. Les technologies avancées développées par Tradeweb améliorent la détermination des prix, l’exécution des ordres et les flux de transactions tout en offrant une échelle plus importante et en contribuant à réduire les risques liés aux opérations de courtage des clients. Tradeweb sert environ 2 500 clients dans plus de 65 pays. En moyenne, Tradeweb a facilité des échanges pour une valeur notionnelle supérieure à 830 milliards de dollars par jour au cours des quatre derniers trimestres fiscaux. Pour plus d’informations, visiter le site www.tradeweb.com.

À propos de la Climate Bonds Initiative: La Climate Bonds Initiative (Initiative pour les obligations climatiques) est une organisation sans but lucratif axée sur les investisseurs et œuvrant pour mobiliser les marchés obligataires afin de favoriser une transition rapide vers une économie bas-carbone. La Climate Bonds Initiative mène des activités de plaidoyer et de sensibilisation visant à informer et encourager le marché. Elle propose des modèles de politiques, donne des conseils aux gouvernements et fournit des données et des analyses de marché. En outre, elle gère un système international de normalisation et de certification des meilleures pratiques en matière d’émissions d’obligations vertes. Pour plus d’informations, visiter le site www.climatebonds.net.

À propos de la Base de données / méthodologie des obligations vertes de la Climate Bonds Initiative: La Methodology V1.1 établit les processus et les critères de définition des obligations vertes, des prêts verts, des sukuk verts et autres titres de dette considérés comme éligibles à l’inclusion dans la Base de données des obligations vertes.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations relatives, entre autres, à nos perspectives et à notre performance future, au secteur et aux marchés dans lesquels nous opérons, à nos attentes, convictions, plans, stratégies, objectifs, perspectives et hypothèses, ainsi que les événements futurs, constituent des énoncés prospectifs.

Nous avons fondé ces déclarations prospectives sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Bien que nous pensions que ces attentes, hypothèses, estimations et projections soient raisonnables, ces énoncés prospectifs ne sont que des prédictions et comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté. Ces facteurs et d’autres facteurs importants, y compris ceux dont il est question à la rubrique «Facteurs de risque» des documents de Tradeweb Markets Inc. déposés auprès de la SEC ou que nous lui avons fournis, pourraient faire en sorte que nos résultats, rendements ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous invitons à ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent aucunement une garantie quant à notre performance future et à nos résultats opérationnels, notre situation financière ou nos liquidités réels, et le développement du secteur et des marchés dans lesquels nous opérons peuvent différer de manière significative des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. En outre, même si nos résultats opérationnels, notre situation financière ou nos liquidités et les événements survenant dans le secteur et les marchés dans lesquels nous opérons sont cohérents avec les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, ils ne sont pas forcément annonciateurs des résultats ou des développements concernant les périodes futures.

Tout énoncé prospectif figurant dans le présent communiqué n’est valable qu'à la date de cet énoncé. Sauf si la loi l’exige, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser, ni à annoncer publiquement la mise à jour ou la révision de l’un des présents énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre motif, après la date du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210420006137/fr/